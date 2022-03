Scarlett Johansson confiesa lo que espera que su hijos nunca descubran de su pasado

El pasado agosto se confirmaba que Scarlett Johansson había dado a luz a su primer hijo junto a su marido Colin Jost, y más tarde revelaron que el nombre elegido había sido Cosmo.

La actriz de Marvel suele ser muy reservada con su vida familiar pero en algunas ocasiones da algunos detalles sobre su experiencia con la maternidad y con sus hijos.

Scarlett tiene una hija de 7 años, Rose Dorothy, y su hijo Cosmo ha cumplido ya los 7 meses.

Scarlett Johansson y Colin Jost | Getty

Durante su aparición en el programa de Drew Barrymore, la 'Viuda Negra' ha confesado algo que quiere ocultar a sus hijos sobre su pasado ferviertemente.

"¿Oh sabes qué? Puede ser que mi hija me haya preguntado esto antes", responde pensando en la pregunta. "Yo solía fumar cuando era más joven y estoy tan avergonzada... Simplemente no quiero que ella piense nunca que a mí me pareció guay, porque ella no puede fumar nunca, nunca nunca", teme Scarlett.

"Porque eso es lo que haces. Prohíbes a tus hijos que hagan cosas y ellos no las hacen", añade con ironía. "Así que sí, espero que nunca lo averigüe", confiesa sobre Rose.

Durante el mismo juego con Drew Barrymore, la actriz también confiesa que su mayor "miedo irracional" antes era estar segura de que nunca más iba a trabajar.

"Cada vez que terminaba un proyecto, me ponía como, '¡pues ya está! he tenido un buen viaje y ahora nunca volveré a trabajar'", reconoce.

También le preguntan si es verdad que puede llorar cada vez que se lo proponga, y ambas actrices empiezan una especie de competición donde se animan a intentar llorar. Drew comienza a hablar de sus hijas y la relación que tiene con ellas y nunca pudo tener con su madre, dejando que la embriague la emoción mientras Scarlett la mira con ojos vidriosos.

Mientras sigue hablando, Scarlett consigue lágrimas que caen por su rostro y entonces ambas lo celebran con risas, aplausos y un choque de manos. "Cualquiera que lo esté viendo tiene que estar pensando, 'esta gente son dos psicópatas'", bromea Johansson riendo.

