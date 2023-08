Las palabras de amor de Sandra Bullock a su novio antes de su muerte: "Es el amor de mi vida"

El pasado 5 de julio fallecía Bryan Randall, el novio de Sandra Bullock, a los 57 años. La familia del fotógrafo mandó un comunicado a los medios donde anunciaban que había muerto después de padecer 3 años ELA.

Bullock siempre llevó su relación con total discreción desde que se conocieron en el año 2015 cuando Randall fotografió la fiesta de cumpleaños de su hijo Louis.

Ahora, se han rescatado unas significativas palabras de Sandra Bullock donde hablaba de su relación y el amor que sentía por su novio en una entrevista que ofreció en el año 2021, cuando Bryan ya estaba enfermo, en 'Red Table Talk' a Jada Pinkett Smith, Willow Smith y Adrienne Banfield-Norris.

Así, Sandra aseguraba que Bryan era el amor de su vida pero que no necesitaba casarse con él para que su relación fuese más válida. Sobre todo después de haber estado ya casada con Jesse James desde 2005 hasta 2010.

"Soy alguien que pasó por el proceso de divorcio. Encontré el amor de mi vida. Compartimos dos hermosos hijos: tres hijos, su hija mayor. Es lo mejor que he tenido. No quiero decir que se haga como lo hago yo, pero no necesito un papel para ser una compañera y madre devota".

"No necesito que me digan que esté siempre presente en los momentos más difíciles. No necesito que me digan que pase la tormenta con un buen hombre. Entonces, si eso es lo que tienes... Piensa sobre qué tipo de padre sería él. Piense en qué tipo de padre sería usted. ¿Y qué pasaría si algo sucediera? ¿Ambos serían buenos padres para esos niños incluso si no lo lograron como pareja? Piense en los niños primero".

Sandra Bullock y su novio Bryan Randall cogidos de la mano | Archivo

La actriz continuaba diciendo que Bryan era el "ser humano adecuado" y aseguraba: "Es el ejemplo que yo quiero que mis hijos tengan". Aunque, a veces, no estuvieran de acuerdo: "Tengo un compañero que es muy cristiano y hay dos maneras muy distintas de mirar las cosas. No siempre estoy de acuerdo con él, y él no siempre está de acuerdo conmigo, pero él es un ejemplo".

Para terminar llama la atención estas declaraciones de Sandra Bullock después de que Willow Smith le dijo que era "una mujer muy fuerte": "Lo soy", afirmó ella. "A veces desearía que no fuera así. A veces me gustaría poder romperme en pedazos, pero no es mi momento todavía. Me romperé en pedazos cuando sea mi momento".

"Tengo un espíritu que solo dice, incluso cuando las cosas estaban mal, yo estaba como, 'Va a mejorar'. Tengo suerte", terminaba diciendo.