Robert Downey Jr. pasa de sus fotos casi calvo a lucir abdominales y pelazo a sus 57 años

A finales de año Robert Downey Jr. nos dejaba a todos boquiabiertos con su cambio de look en el que le pudimos ver prácticamente calvo. Ahora, el actor de 57 años nos ha vuelto a sorprender apareciendo muy sexy sin camiseta luciendo su envidiable físico.

Y es que el mítico actor de Marvel se encuentra en la grabación de su próximo proyecto, la nueva serie de HBO Max 'The Sympathizer'. La ficción contará la historia de un espía conocido como El Capitán que vive escondido en el exilio de EEUU tras finalizar la Guerra de Vietnam.

Downey Jr. protagonizará numerosos papeles en la serie, así como antagonistas, es por eso que el actor decidió afeitarse la cabeza, para así poder ponerse distintas pelucas e interpretar a los diferentes personajes.

Si bien hace unos días vimos al actor totalmente irreconocible, pelirrojo y con un aspecto más envejecido, como puedes ver en el vídeo, ahora el intérprete ha aparecido muy sexy con una peluca morena rizada y sin camiseta.

Parece que Downey Jr. va a seguir sorprendiendo a sus fans, y es que podemos ver lo espectacular que está y lo bien que se mantiene a sus 57 años.

El actor ha paseado despreocupado por el set de rodaje llevando únicamente unos pantalones de chándal azules junto con unas deportivas blancas. Sin embargo, lo que más llama la atención es su torso musculado.

No obstante, no ha sido fácil conservar esa figura pues la estrella cambió su alimentación a una dieta vegana en 2020. En una entrevista junto a su mujer Susan Downey, productora ejecutiva del proyecto, confesó bromeando: "Hago muecas por dinero y pollo", pero rectificó diciendo "bueno no, ya no como pollo".

A lo que su mujer dijo de manera graciosa: "no más pollo", mientras que Downey Jr. se reía diciendo: "¡Me voy a alimentar a base de plantas! Por dinero en efectivo".