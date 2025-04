Richard Gere se queja a su mujer de que no le deja hablar y ella asegura que "se va a convertir en español"

Días después de disfrutar de unas vacaciones con sus hijos en Nueva York tras su mudanza a España en otoño de 2024, Alejandra y Richard Gere han regresado a nuestro país para desatar la locura en el Festival Internacional de Cine Barcelona Sant Jordi BCN Film Fest, al que han acudido para presentar el documental sobre el Dalái Lama, Sabiduría y felicidad, producido por el inolvidable protagonista de Pretty woman.

Desatando una gran expectación y entre vítores y aplausos, la pareja hacía su aparición rodeados por una nube de flashes en la alfombra roja de los cines Verdi; y, tras firmar autógrafos, hacerse fotos y saludar a las decenas de personas que querían ver al actor estadounidense de cerca, posaban ante las cámaras derrochando sonrisas y confidencias, demostrando que están tan enamorados como el primer día después de 11 años de relación.

Espectacular, y ante la orgullosa y embelesada mirada de su marido, Alejandra ha dado una lección de elegancia con un diseño vaporoso de gasa con estampado floral en tonos verdes y cremas, tirante fino, escote recto y falda tableada con volumen hasta los pies, que ha combinado con un chal a juego sobre los hombros, dejando su media melena ondulada con flequillo frondoso suelta al natural.

Tan cercano como de costumbre, Richard ha bromeado con lo rápido que se le ha pasado el tiempo después de acudir en 2017 a la primera edición del festival de cine -"¿8 años? a mí me parece que hace 3-4 años realmente..." ha asegurado entre risas- reconociendo con que en esta ocasión ha habido una gran diferencia; el apagón eléctrico masivo que dejó sin luz a toda España este lunes y que sorprendió al intérprete a su llegada a Barcelona: "Cuando llegué todo estaba bien llegué, fui al aeropuerto y cuando empecé a salir para llevar mi coche me dijeron, vuelva, no puedes salir del aeropuerto. Pensé que era mi culpa..." ha apuntado con sentido del humor.

"El mundo está en peligro, pero podemos y deberíamos confrontarlo. Estas son cosas temporales, pero debemos hacerlas temporales, no podemos olvidar quiénes somos" ha aseverado, explicando que este tipo de festivales "recuerda quiénes realmente somos". "La sensación que tienes aquí básicamente, estamos todos aquí juntos, todo el mundo está feliz, todo el mundo es generoso, si hubiera un problema todos vendrían a ayudar, esta es la sensación que queremos generar, todos tenemos historias, todos, pero no son historias separadas, también nos conectamos profundamente" ha añadido.

Un momento en el que Alejandra ha intervenido para contar a su marido cómo actuó la gente en Madrid durante el apagón: "Todo el mundo estaba fuera, estaba bailando. Deberías haber visto los videos de toda la comunidad, todos en las calles poniendo un transmisor de radio escuchando lo que estaba pasando y bailando Y, ¿sabes? todos, jóvenes, todas las generaciones. Esa fue la lección para realmente, transmitir eso a la vida diaria. Por favor, apaguen las luces" ha exclamado.

El documental que ha presentado sobre el Dalai Lamatrata de las claves para alcanzar la felicidad. Las de Richard las tiene claras. "Mi esposa y mis cuatro hijos" ha confesado, admitiendo que también el trabajo, "que es fabuloso, quizás el mejor trabajo del mundo". "He sido muy afortunado en mi vida y continúo haciendo este increíble trabajo. Nunca pensé que estaría a 75 años y todavía lo haría, pero aquí estoy" ha desvelado, bromando con que no se retira porque sino Alejandra "no me va a amar". "Tengo una esposa muy cara" ha afirmado con una gran sonrisa.

"Trato de ser lo más amable posible. Hay muchos líderes ahora en el mundo, pero no nos dan algo genuino a lo que aspirar. Hay que recordar que hay gente en este planeta como el Dalai Lama, que es genuino, amable, amoroso. Podemos vivir eso, podemos vivir con un sentido de cariño y generosidad. Y no se trata ni de la religión. Todo lo que dice en el documental es olvidar la religión, olvidar todo eso. Es solo aprender a ser amables con cada uno. Es una forma de vivir. Una forma de vivir. Él te está enseñando en el documental cómo vivir. Una forma con amabilidad, con pasión, con amor" ha explicado sobre el proyecto que produce, revelando además las claves de su manera de ver la vida.

Respecto a lo feliz que está viviendo en nuestro país, Alejandra está segura de que "¡se va a convertir en español, es una cuestión de tiempo!". "Mira, ¡me enamoré de esta chica de Galicia! ¡Así que creo que me convertirme en un ciudadano español algún día!" ha confirmado risueño el actor.

"¡Pero él lo amaba! ¡Dime la verdad! ¿lo amabas? ¿Amabas a la gente? ¿Amabas al país?" ha añadido su mujer antes de que Richard se haya 'quejado' entre risas de que su amor "¡No me deja ni hablar! ¡No tengo que hablar! ¡No tengo que hacer nada! ¡Hace todo!".

"¡Porque quiero que sepan cuánto amas a España!" ha zanjado la empresaria, zanjando su 'discusión' ante las cámaras para dejar claro que a él ya le gustaba España antes de conocerla.