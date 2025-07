La autora de la novela de Sé lo que hicisteis el último verano se quedó horrorizada por la película: Su hija fue asesinada en la vida real

La película Sé lo que hicisteis el último verano, una adaptación del libro de Lois Duncan, se convirtió en un hito del cine slasher de los 90, lanzando a la fama a estrellas como Jennifer LoveHewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. y Ryan Phillippe.

Casi treinta años después, se ha estrenado una secuela que trae de vuelta a Hewitt, quien exigía un papel significativo para volver, y Prinze Jr., quien ha confesado no haber visto a su compañera desde 1998, junto a un nuevo reparto.

Además, también ha habido rumores de enemistad entre Jennifer y Freddy, algo que llevó a pensar que grabaron sus escenas por separado.

Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. en Sé lo que hicisteis el último verano | Cordon Press

Según se revela en Screaming and Conjuring, un libro de Clark Collis que documenta la evolución del cine de terror moderno, Duncan confesó que se sintió "aterrorizada" al ver la adaptación cinematográfica de su obra.

Durante una "sesión de preguntas y respuestas con el también autor de novelas para adultos jóvenes Barry Lyga publicada en la edición de 2010 de Sé lo que hicisteis el último verano", Duncan reveló que ni siquiera había sido informada de los cambios importantes en la historia, según recogía People.

"Se enteró por primera vez del personaje del Pescador cuando vio la película terminada", inventado por el guionista Kevin Williamson para que hubiese "un asesino icónico, al estilo de Jason yMichael Myers" aclaraba en un extracto del libro de Collis recogido por Variety.

Ryan Phillips, Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Geller en la pelicula I Know what you did last summer (Sé lo que hicisteis el último verano) | Cordon Press

"Me horrorizó bastante la violencia sensacionalista... Que la gente gritara y se riera no me sentó nada bien...", decía Lois, cuya hija fue asesinada en 1989.

"Varios años antes, mi propia hija adolescente, Kait, fue perseguida en su coche y asesinada a tiros, y vi, ante mis propios ojos, lo que es la verdadera violencia", explicaba la autora.

Por otro lado, decía estar "contenta con el hecho de que el libro se hubiera convertido en una película, porque eso hizo que todos mis libros anteriores de repente fueran muy populares".

La escritora, que falleció en 2016, lo describía como "renacer, pero de una manera muy extraña".