Kevin Feige, tajante con James Gunn tras sus polémicos comentarios sobre Marvel Studios: "Nosotros no hacemos eso"

Los rumores que apuntan a que Marvel Studios iniciaba el rodaje de algunas de sus series y películasantes incluso de que su guion esté terminado han sobrevolado durante años la franquicia. Hace unas semanas, en el marco de la promoción de Superman, James Gunn abordó esta polémica asegurando que, como máximo responsable del nuevo Universo DC, nunca dejaría que esto pasara. Ahora su homólogo en Marvel Studios, Kevin Feige, le ha respondido.

En el marco de un encuentro virtual con la prensa para promocionar Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, Feige quiso dejar claro que no ha habido ninguna película en el Universo Cinematográfico Marvel que haya iniciado su filmación sin un guion terminado. Pero sí confirmó que Marvel utiliza un método de "plussing" (dejar la puerta abierta a añadir valor y mejorar la idea de partida a través de la colaboración y la creatividad que surge durante el desarrollo de la producción) con todos sus proyectos durante el rodaje.

Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Pedro Pascal y Vanessa Kirby, protagonistas de Los 4 Fantásticos | Getty Images

"Nunca hemos empezado una película sin un guion completo y nunca he estado plenamente satisfecho con un guion que hayamos tenido", dijo. "Nunca he estado plenamente satisfecho con una película que hayamos estrenado", afirmó Feige, que defendió los cambios o mejoras que Marvel hace sobre la marcha no es lo mismo que comenzar a rodar con un guion "incompletos".

Un proceso que, según dice Feige, ya hacía el propio Walt Disney. "Los actores, tanto los que interpretan a estos personajes por primera o segunda vez como los que lo hacen por décima o duodécima vez, son los mejores del mundo en ello y conocen muy bien a estos personajes", expuso Feige. "Si tienen una idea, quieres escucharla y quieres ajustarte a ella y quieres mejorarla. Y no me gustaría cambiar eso", afirmó.

Nicholas Hoult como Lex Luthor, David Corenswet como Superman y el director James Gunn rodando | Cordon Press

Feige continuó hablando sobre cómo hay algunos cineastas que se niegan categóricamente a cambiar un guion una vez que la película inicia su producción. "Sé que hay cineastas -James, según mi experiencia, no es uno de ellos, pero quizá ahora sí- que dicen: 'Si quieres formar parte de mi película, solo tienes que decir tus líneas y quedarte aquí durante toda la producción por si te necesitamos'", explicó Feige, que aseguró que en el UCM hay tantos y tan buenos actores, conocedores ya de sus personajes, que "no podemos hacer eso". "Y no lo hacemos. Le ofrecemos a la gente una oportunidad y nos atenemos a ella", sentenció.

Dirigida por Matt Shakman, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos llega a los cines este jueves 24 de julio protagonizada por Pedro Pascal como Reed Richards/Mister Fantástico, Vanessa Kirby, que encarna a Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn en el papel de Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa. Además el filme cuenta Ralph Ineson como el archivillano Galactus y con Julia Garner en el papel de su heraldo, Silver Surfer.