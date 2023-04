El remake de acción real de 'Lilo & Stitch' ya tiene a su Nani: ¿Quiénes son los demás actores?

Desde que Disney anunciara hace 5 años sus intenciones de adaptar en acción real 'Lilo & Stitch', el proyecto ha pasado por varias manos hasta ya ser una realidad.

Al menos, en cuanto al reparto se refiere, ya que poco a poco se van conociendo los actores elegidos para dar vida a los personajes del clásico contemporáneo de 2002.

Hace unas semanas, The Hollywood Reporter informó que Zach Galifianakis había fichado por la cinta. Aunque su papel aún no está del todo claro, podría ponerse en la piel de los aliens Jumba y Pleakley junto a Billy Magnussen, además de contar con el director de 'Marcel the Shell With Shoes On', Dean Fleischer Camp, detrás de las cámaras.

Más tarde se desveló que la joven Maia Kealoha debutaría para el cine interpretando a Lilo. Y ahora, también según THR, se ha sabido quién dará vida a Nani, la hermana mayor y tutora de Lilo.

La actriz Sydney Elizebeth Agudong será la encargada de responsabilizarse de la traviesa Lilo en la gran pantalla y de Stich, quien será hecho por CGI.

¿Quiénes son las actrices que interpretan a Lilo y Nani?

Disney ha escogido a dos intérpretes relativamente desconocidas para protagonizar el remake de 'Lilo & Stitch'. Eso sí, ambas nativas de Hawái.

Sydney Elizebeth Agudong es una actriz de 23 años que ha aparecido recientemente en 'Navy: Investigación criminal', así como en la serie 'On my Block' y en la cinta 'Infamously in Love'.

Por su parte, Maia Kealoha guarda un parecido increíble con Lilo y debutará en el mundo del cine con este proyecto.