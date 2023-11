¿Quién es Binaria? La conexión con Carol Danvers que tienes que conocer cuando termines The Marvels

Ya está disponible en cines The Marvels, el último estreno de la famosa franquicia que pretendía volver a reunir en taquilla el fenómeno que generaron films como Vengadores: Endgame.

Sin embargo, esta nueva Fase de Marvel no está teniendo los mismos resultados y la "fatiga de superhéroes" se nota entre el fandom. Aunque esto no quita que serán muchos los que continúen siguiendo la historia con esta nueva entrega, por primera vez centrada en Capitana Marvel, Monica Rambeau y Kamala Khan.

El trío de heroínas (una con más experiencia que otras) está conectado por sus poderes, que dependen todos de la luz, pero lo que más está siendo comentado tras la película es la aparición de otros llamativos personajes.

Si aún no has visto The Marvels y no quieres enterarte de los spoilers , será mejor que no sigas leyendo.

Escena de 'The Marvels' | Marvel

Y es que sí, amigos, el momento por fin ha llegado y los X-Men han sido oficialmente introducidos en el Universo Marvel.

De la mano de Bestia (de nuevo con la voz del mítico Kelsey Grammer), Monica Rambeau despierta en una especie de laboratorio tras su sacrificio para salvar al universo y se encuentra con el conocido científico mutante.

Pero eso no es todo, también está su madre, o eso cree ella. En esta realidad paralela Maria Rambeau, que había fallecido en la Tierra como la conocemos, se trata de Binaria, como la llama Bestia.

Binaria es curiosamente una variante de Carol Danvers, es decir, Capitana Marvel. Este personaje apareció en los cómics de X-Men y ocurre cuando Danvers es torturada por los Nido, una especie en este universo. Carol acaba fusionándose con la misma fibra del universo y le da acceso ilimitado a energía cósmica.

El gran poder de este personaje podría cambiar muchas cosas para el MCU, además de que su presencia y la de Bestia, y la mención a Charles [Xavier] promete que los mutantes están muy cerca de regresar a Marvel.