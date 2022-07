Peter Dinklage estará en la precuela de 'Los Juegos del Hambre' con un personaje clave

El estudio Lionsgate confirmó este lunes que el actor Peter Dinklage, conocido por su papel de Tyrion Lannister en 'Juego de Tronos', se incorporará a la precuela 'Los Juegos del Hambre' titulada 'Balada de pájaros cantores y serpientes'.

Dinklage encarnará al decano Casca Highbottom en esta película que se sitúa varias décadas antes de las aventuras de Katniss Everdeen en la saga original de 'Los Juegos del Hambre', y relatará el ascenso de Coriolanus Snow como líder autócrata del estado de Panem.

En esta trama, el decano es una de las personas más influyentes en la vida de Snow, estableciendo las reglas de los juegos y, por ende, su devenir como líder.

Además, el actor estará acompañado en esta cinta por Tom Blyth (Coriolanus Snow), Hunter Schafer (Tigris Snow, prima y mano derecha de Coriolanus Snow) y Rachel Zegler (Lucy Gray Bird).

Se trata del quinto filme de 'Los Juegos del Hambre', la serie de películas de aventuras distópicas basada en la trilogía de la autora estadounidense Suzanne Collins y que ha recaudado hasta el momento más de 3.000 millones de dólares.

La película, que se estrenará el 17 de noviembre de 2023, volverá a estar dirigida por el veterano cineasta responsable de las primeras entregas, Francis Lawrence, junto a sus socios Nina Jacobson y Brad Simpson.

Recientemente, Dinklage hizo el papel de Cyrano para el director Joe Wright y en los próximos meses aparecerá en la comedia 'Brothers' y en la producción romántica 'She Came to Me', junto a Anne Hathaway y Marisa Tomei.

