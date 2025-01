La pelea de la ex de Hugh Jackman con Blake Lively tras romperse su matrimonio de 27 años con el actor

Recientemente se ha confirmado que Hugh Jackman está saliendo con la actriz de Broadway Sutton Foster tras publicarse unas fotos de ambos cogidos de la mano paseando por Los Angeles.

Antes, Jackman estuvo casado con Deborra-Lee Furness durante 27 años hasta que en septiembre de 2023 anunciaron su separación. Aunque, se sospecha que el actor de Lobezno pudo haber iniciado este romance con Sutton cuando todavía estaba casado con Deborra, ya que ambos protagonizaron durante más de un año el musical The Music Man.

Ahora, el medio Woman's Day ha revelado que Furness se ha sentido triste con Blake Lively y Ryan Reynolds, amigos íntimos de Hugh Jackman pero también de Deborra, aunque ella sabía que estarían de parte de su ex: "Ella sabía que se pondrían del lado de Hugh cuando se separaran, pero lo que ha perturbado a Deb es la posibilidad muy real de que Ryan y Blake hayan sabido sobre Sutton" dice una fuente.

Así, el medio apunta que Deb podría haber tenido una pelea con Blake al sospechar que ellos sabían que Hugh Jackman estaba con Sutton: "La verdad es que a Deb siempre le resultó difícil conectarse con Blake porque son muy diferentes, pero sintió que se llevaban muy bien".

"Ver cómo se desarrolla esta pesadilla legal en torno a la última película de Blake, y cómo Ryan y Hugh tuvieron que saltarse los Globos por ello, debe sentirse un poco kármico", dice la fuente sobre los problemas que ha tenido Blake Lively con Justin Baldoni y la película It Ends With Us.