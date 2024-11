Pedro Pascal se puso "más fuerte que nunca" en Gladiator II para intentar no hacerse daño, pero "no funcionó"

A sus 49 años, Pedro Pascal ha asumido el desafío físico de interpretar al general romano Marcus Acacius en Gladiator 2. Aunque no recibió instrucciones específicas para mejorar su condición física, decidió entrenar intensamente para encarnar adecuadamente a su personaje y evitar lesiones. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, sufrió algunas lesiones durante el rodaje.

En una entrevista con Entertainment Tonight, Pascal ha comentado sobre su preparación: "No recibí ninguna orden de la película para ponerme en forma, pero lo hice. Principalmente para no hacerme daño, y no funcionó. Me hice daño de todas formas. Me puse más fuerte que nunca solo para poder interpretar al personaje, realmente".

Después de escuchar que Paul Mescal, su joven coprotagonista, calificó el entrenamiento para Gladiator 2 como "divertido", Pascal ha bromeado diciendo: "Sí, apuesto a que lo fue. Apuesto a que fue divertido para él. Tal vez hubiera sido divertido para mí también, si hubiera sido 20 años más joven". Esta observación, entre risas, reflejó tanto su sentido del humor como la diferencia de exigencias físicas al enfrentarse a un papel de acción a su edad.

Pedro Pascal, el director Ridley Scott y Paul Mescal en el set de Gladiator II | Cordon Press

Su compañera de reparto, Connie Nielsen, elogió su dedicación, describiéndolo como "muy impresionante" al verlo en el set con su vestuario. Sin embargo, Pascal recordó una interacción diferente con el director Ridley Scott, quien le comentó: "Oh, se te ha ido la barriga".

Pascal también ha reflexionado sobre las exigencias físicas del rodaje, especialmente durante las escenas de batalla dirigidas por Scott, que requerían filmar secuencias completas con todos los elementos en su lugar. Ha reconocido que, a su edad, ya no puede abordar estas tareas sin preparación previa, por lo que entrenó y ensayó extensamente para estar a la altura de las demandas del papel.

Paul Mescal como Lucius y Pedro Pascal como Marcus Acacius en Gladiator II | Cordon Press

Con el estreno de la película cada vez más cerca, los fans esperan ver esperan ver el fruto del entrenamiento de Pedro Pascal y el resto del reparto, ansiosos por disfrutar en la pantalla grande la intensidad y la majestuosidad de esta épica continuación.