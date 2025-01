Pax, el hijo de Angelina Jolie, se estrella contra un coche en otro accidente con su bici

El hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, Pax, sufrió el pasado 30 de julio un grave accidente al chocarse con su bici eléctrica contra la parte trasera de un coche, lo que le causó un fuerte traumatismo craneoencefálico que requirió su ingreso en la UCI durante varios días.

El joven de 21 años circulaba por Los Feliz Boulevard y, según medios como TMZ, no llevaba casco en el momento del choque. Un comportamiento imprudente que llevaba preocupando a sus amigos y familiares desde hacía tiempo ya que no era su primer accidente. Tras ello, Angelina tuvo que buscar a un cirujano que operara a su hijo para que no se le quedara una cicatriz terrible en su cara.

Angelina Jolie y su hijo Pax | Cordon Press

Ahora, Pax ha vuelto a tener otro percance con su bici.

Tal y como informa Daily Mail, el fotógrafo impactó contra un automóvil en Hollywood el viernes 25 de enero poco antes del mediodía. Estaba solo y esta vez sí llevaba el casco puesto.

Sin embargo, este medio asegura que una vez más, el joven fue visto antes del incidente sin sus manos sujetando el manillar.

Al parecer solo sufrieron daños los vehículos, incluyendo su bicicleta eléctrica. Después de hablar un rato con el conductor y la pasajera del coche abollado, ambas partes intercambiaron números de teléfono y tomaron caminos separados.