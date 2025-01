Angelina Jolie estaría "devastada" por el desaire que le han hecho en los Oscar: "Demuestra que Hollywood está del lado de Brad Pitt"

Angelina Jolie se ha visto envuelta durante años en un conflicto legal con Brad Pitt, quien fue su marido. Tras el anuncio de su separación en 2016, no han dejado sus rivalidades a un lado y sus problemas y peleas perduran hasta ahora. Pero no ha sido hasta este mes de enero de 2025 cuando se anunciaba que ,tras 8 años, habían firmado su divorcio. En cuanto a los hijos que tienen en común, poco a poco han ido dejando de hablar al actor, quien ya casi no tiene relación con ellos.

A pesar del drama familiar, Angelina Jolie ha vuelto más fuerte que nunca tras años de parón en su carrera profesional, y lo ha hecho interpretando el papel de Maria Callas, la cantante de ópera más famosa del siglo XX.

Angelina Jolie como María Callas | Diamond Films

A lo largo de los últimos meses, la actriz ha hecho una fuerte promoción de Maria y muchos esperaban escuchar su nombre entre las nominadas a Mejor Actriz en los Oscar, pero finalmente no ha podido ser y Jolie se ha quedado fuera de las seleccionadas en esta 97 edición.

Mientras tanto, una fuente cercana ha revelado al medio Page Six que Jolie está molesta por este desaire y que todo es debido a su polémico y público divorciocon la estrella de Hollywood Brad Pitt.

"Angelina estará devastada. solo hay que ver toda la campaña de promoción que ha hecho por la película; quería ser nominada", afirma. "Salió en Jimmy Fallon, su primer programa nocturno en más de una década. Incluso fue a los premios Gotham. Salió en todas esas portadas de revistas".

"Esto demuestra que Hollywood está del lado de Brad", explica la fuente. Para continuar diciendo que "los Globos de Oro demostraron que la prensa extranjera adora a Angelina Jolie, pero con Hollywood no es así. Nadie iba a ir en contra de Brad y darle un voto a Angelina. La gente simplemente adora a Brad".

Brad Pitt | Gtres

Otra fuente de Tinseltown también ha hablado con el mismo medio y afirma que "el divorcio ya está hecho y sí, la política entra un poco en juego junto con las películas y las actuaciones. Pero el hecho es que hay muchos nominados por primera vez, lo que demuestra que todavía tenemos una industria saludable".

Pero lo que realmente quieren saber los fans es qué opina Jolie de todo esto. Se sabe que ha pasado momentos muy duros con este largo proceso legal hasta el punto de estar "agotada", según informó su abogado.