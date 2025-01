Pamela Anderson reacciona tras no ser nominada a los Oscar: Era su gran oportunidad

Pamela Anderson es mundialmente conocida por sus numerosos posados para la revista Playboy como modelo, pero su reconocimiento internacional en su faceta actoral llegó gracias a su interpretación de CJ Parker en la serie Los vigilantes de la playa. Pero estos no han sido sus únicos trabajos, Anderson ha participado en varias películas y series como Scary Movie 3, Dos rubias muy rubias y Barb Wire, entre otras. Pero su más reciente proyecto es The Last Showgirl, ha sido el mejor valorado de su carrera.

Actualmente Anderson está muy centrada en que se la reconozca por su trabajo como actriz y no solo por su polémica imagen pública del pasado, por lo que su gran interpretación en la película The Last Showgirl era una gran oportunidad. Por ello, una de las aspiraciones de la actriz era poder colarse en la lista de nominados a los premios Oscar 2025y hacerse con la estatuilla a mejor actriz que tantos actores codician.

Pero la suerte no ha acompañado a Anderson, quien se ha quedado fuerade los nominados, lo que ha causado un inmenso revuelo en redes sociales de los fans de la actriz y modelo, reclamando el lugar que Anderson merece. Pero a pesar de esto, su trabajo en esta nueva película ya ha sido mundialmente reconocido, colándose entre las nominaciones a premios como los Globos de Oro y el premio del Sindicato de Actores de Cine.

Pamela Anderson en The Last Showgirl | Utopia

Respecto a este suceso, la actriz ha decidido hablar y lo ha hecho de la mano de Elle.com: "Esto es lo que me gusta hacer, y creo que a veces se puede olvidar por esta loca temporada de premios, pero es agradable recibir un reconocimiento y es todo un beneficio", afirma en la entrevista.

"No me lo podía imaginar de todos modos. Estoy feliz por la nominación al SAG, que votan tus compañeros. Eso es realmente genial. Ha sido un largo camino el de promocionar esta película", ha seguido diciendo.

A pesar del optimismo de la actriz, su ausencia en la lista de nominados a los premios deja un mal sabor de boca que ha generado un intenso debate a través de las redes sociales, donde los fans de la actriz aún siguen sin creerse este desaire.