Pamela Anderson señala su "mejor venganza" tras la "dolorosa" serie Pam y Tommy: "Éticamente es ilegal"

No hay duda que 2024 ha sido el año del resurgimiento de Pamela Anderson, aclamada por la crítica en The Last Showgirl, su última película.

La actriz ha dejado atrás su imagen de icono sexual de los noventa para dar a los fans otra perspectiva de quién es, y está conquistando a todos con cada aparición que hace. Y es que, muchos espectadores tienen en su inconsciente el retrato de la intérprete que hacen series como la de Pam y Tommy, donde se retrata su turbulenta relación como su ex Tommy Lee.

Lily James y Sebastian Stan en 'Pam y Tommy' | hulu

Ahora, Pamela está promocionando su nueva cinta y en una entrevista con Andy Cohen, de SiriusXM, la estrella ha cargado duramente contra esta serie: "No tuve ninguna participación. Nadie me llamó, lo cual fue muy extraño y doloroso".

"Creo que éticamente es ilegal. Pero quiero decir, eres un blanco fácil. Recuerdo que la gente me decía eso hace mucho tiempo, que eres básicamente propiedad pública y no tienes derecho a la privacidad", explicó.

'Pam & Tommy' | Disney+

Además, ha añadido que nadie de Hulu, la productora de la serie, le pidió perdón: "Fue algo extraño elegir un momento muy terrible de mi vida y hacer entretenimiento".

Eso sí, libró de culpa a Lily James, quien la interpreta en la serie. "No es culpa de la actriz, quiero decir, estoy segura de que es una gran actriz y todo eso. No me importa, es solo una de esas cosas. Pasó, y ahora estoy aquí, y esta es la mejor venganza. Me están viendo y reconociendo por mi trabajo y no por estos momentos de mal gusto", reivindicó.