Pamela Anderson encontró a una acosadora en su cama con su bañador rojo y se intentó cortar las venas: "Sueño contigo"

Pamela Anderson se convirtió en los años 90 en la mujer más famosa de la televisión tras encarnar a C.J. Parker en 'Los vigilantes de la playa'. Su imagen con su icónico bañador rojo hizo sigue siendo recordado hoy en día por todo el mundo y que, actualmente, sigue usando.

Su fama fue tan grande la actriz ha tenido que lidiar con muchas cosas a lo largo de los años. Ahora, en una entrevista a The Sun ha contado cómo en el año 2001 una mujer de 27 años, llamada Christine Roth y que estaba obsesionada con ella, fue arrestada después de colarse en su casa de Malibú en 2001.

Pamela Anderson como C.J. Parker en 'Los vigilantes de la playa' | Cordon Press

"Mi madre estaba en el hospital y mi padre venía a la ciudad, así que estaba preparando una habitación para él cuando alguien subió y me dijo: 'Pamela, hay alguien durmiendo en tu cama'. Yo pensé que era algo 'muy Ricitos de Oro', como si tal vez fuera la mujer de mi hermano o alguien que se coló por la puerta trasera", empieza diciendo.

Para luego entrar en detalles: "Entramos en la habitación y había una mujer que llevaba puesto mi bañador rojo y hablaba francés, cabello rubio, y luego me dio una carta diciendo que quería tocarme y que estaba allí para eso, y tenía mucha de mi ropa debajo de la cama".

"No soy lesbiana, pero sueño contigo", explica que decía la nota en sus declaraciones a The Sun.

"Ella llevaba un rato allí y luego se cortó las muñecas con un cristal y entré en pánico. Agarré a los niños y hui".

Para luego seguir diciendo: "Habían muchas cosas que había perdido, como el pan o mi chaqueta vaquera, y yo pensaba que estaba perdiendo la cabeza".

"Estaba todo debajo de la cama y era una habitación que tenía una entrada exterior, así que ella entró desde la playa".

Para luego explicar qué pasó con ella: "Fue deportada a Francia y tuvo algunos problemas, su familia estaba feliz de tenerla de vuelta y yo estaba feliz de que se fuera".

Pamela Anderson | Gtres

"Luego la policía me preguntó si quería que me devolvieran el bañador y dije: 'No, está bien, pero muchas gracias'. ¡Dáselo sólo a ella!'".

Aunque también explica que la policía le dijo que "realmente no corrías tanto peligro porque ella era una mujer'". "Pensé: '¿Cómo hace eso que sea menos peligroso? Las mujeres todavía pueden asesinar gente'".

"Hubo muchos momentos de miedo, pero de alguna manera pasé por todo y sigo aquí", concluye.