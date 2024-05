Las palabras llenas de amor de Chris Hemsworth a Elsa Pataky al recibir una Estrella de la Fama: "Sacrificó sus sueños por los míos"

Chris Hemsworth está de enhorabuena por haber recibido su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El actor se ha convertido de esta manera en la estrella número 2781 en recibir este homenaje tan especial por su carrera.

En el evento que se ha celebrado para hacerle la entrega ha estado acompañado de familia, amigos y otros colegas de profesión, incluyendo al director George Miller y a la actriz Anya Taylor-Joy, con quienes estrena dentro de poco Furiosa, precuela de la saga de Mad Max en la que Chris hará de villano. También le acompañaba su amigo y Vengador, Robert Downey Jr.

El intérprete de Thor ha querido dedicar bonitas palabras a todos sus fans y a quienes le han acompañado durante todo este camino, pero en especial a su mujer Elsa Pataky, que se encontraba sentada en primera fila escuchando las palabras de agradecimiento y amor de su marido junto a sus hijos.

Chris Hemsworth con Elsa Pataky y sus hijos Tristan y Sasha | Reuters

"Quiero dar las gracias a mi bella esposa, que ha estado ahí toda mi carrera, a mi lado hasta el infinito, animándome y apoyándome. No olvido que ella dejó de lado sus propios sueños para apoyar los míos y, de nuevo, siempre estaré en deuda contigo", ha expresado Hemsworth.

"El hecho es que nada de lo que hago, ninguno de estos momentos, estas ocasiones y eventos especiales, nada sería especial sin ti a mi lado. Te quiero", ha dicho el actor a su mujer delante de todo el público, derritiendo corazones.

La gran ausencia en la foto familiar

Tras los discursos ha llegado el momento de fotografiarse, pero hay un miembro de la familia que no ha querido ponerse delante de la cámara. India Rose, la hija mayor de la pareja, ha optado por quedarse sentada mientras sus hermanos Sasha y Tristan, sus abuelos y su madre, posaban junto a su padre en este día tan especial para él, como puede verse en el vídeo de arriba.

Aunque el propio Chris se haya acercado a su hija para convencerla, no ha podido. Incluso Robert Downey Jr. , presente en el evento apoyando a su amigo y compañero de profesión, ha intentado persuadir a la pequeña, pero no ha habido forma. Su madre ya ha aclarado que "no le gustan las fotos".