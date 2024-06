¿Nuevo Jack Sparrow? Austin Butler reacciona a los rumores de que podría ser el próximo protagonista de Piratas del Caribe

Piratas del Caribe podría volver a las andadas con su sexta película, esta vez un reboot. Y Austin Butler, que sigue ascendiendo en Hollywood tras sus papeles en Dune: Parte 2 o Elvis, podría ser el próximo Jack Sparrow. Un rumor que, en realidad, también ha sorprendido al propio actor.

Por el momento lo único que se sabe sobre la posible nueva historia es que se va a tratar de dos películas diferentes, y que pese a no contar con Johnny Deppen el papel icónico de Jack Sparrow (debido a las controversias legales que ha atravesado los últimos años), Jerry Bruckheimer, productor de la saga, lo quiere traer de vuelta. No obstante, la intención general del productor es crear un reinicio de personajes, sin los miembros que popularizaron las películas anteriores.

Johnny Depp como Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe' | Disney

Pese a que esta situación siga siendo desconcertante tras años de especulaciones, ahora han sido algunos medios los que han rumoreado acerca de una cara nueva para el papel protagonista: Austin Butler.

Es curioso ya que él mismo ha afirmado a ET que desconocía estos rumores, puesto que no tiene redes sociales. Sin embargo, no dudó en responder a los mismos, después de que medios como The DisInsider informasen que Disney está interesado en el actor para rodar el reboot.

Ilusionado, Austin Butler afirmó que las películas de Piratas del Caribe fueron algunas de las primeras que recuerda haber admirado cuando era pequeño; y que si los rumores fueran ciertos, sería un momento ideal para cerrar ese círculo.

"Me recuerdan a cuando era niño. En primaria, teníamos que hacer estos carteles que decían tu música favorita, tus actores favoritos. En ese momento, Piratas del Caribe estaba a tope", contaba el actor.

No obstante, es tanto lo que admira la saga de Piratas que incluso ha puesto en duda la posible idea de unirse, pues "es difícil de abordar porque lo hicieron muy bien". Lo que está claro es que supondría un sueño para él, así que si es cierto que Disney tiene interés, pueden ir marcando su teléfono...