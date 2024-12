Nicole Kidman posa con su hija pequeña de 13 años y es la que más se parece a ella

Nicole Kidman está imparable y es que no hay gala o evento que se le resista. Todo ello compaginado con su ajetreada agenda de trabajo y su vida familiar.

Ahora, la actriz ha asistido a la Gala Anual de Mujeres en el Entretenimiento de The Hollywood Reporter celebrada en el Beverly Hills Hotel donde acudió con una persona muy especial para ella, su hija menor Faith Margaret Kidman-Urban.

Nicole Kidman con su hija Feith Margaret | Getty

Las hijas que Nicole Kidman tiene con su marido Keith Urban han tenido una infancia en el anonimato más absoluto pero ahora que han llegado a la adolescencia las jóvenes han empezado a acudir junto a su madre a eventos públicos.

Así, hace solo unos meses su hija mayor con su marido, Sunday Rose de 16 años, debutaba como modelo sobre la pasarela. Y, ahora, le ha tocado el turno de mostrarse ante los medios a la pequeña de la familia.

Kidman posó junto a Faith en el interior del evento donde se puede apreciar que la joven de 13 años es la que más se parece a la actriz.

Ambas estaban muy elegantes y sobrias. Nicole con un vestido negro con cuello caja del que salía una camisa azul con chorreras. Mientras que Faith escogió un conjunto de falda y chaqueta en color blanco.

La protagonista de Moulin Rouge recogió uno el galardón The Sherry Lansing leadership award y su discurso estuvo dedicado a su hija y a su madre, quien falleció recientemente.

"Está bien, todavía tengo que acostumbrarme a esto. Soy muy buena con los guiones, no tanto con los discursos, pero voy a hacerlo lo mejor que pueda, delante de mi hija, que está aquí", empieza diciendo.

"Anoche, en nombre de intentar hacerlo todo, estaba en el concierto del coro (de mi hija) viéndola cantar. Luego nos subimos a un avión y vinimos aquí y comencé a llorar porque a mi mamá le encantaba el coro y le encantaba la educación".

"Y así, de repente, 3 meses después de perderla, vi a mi hija allí de pie con todo su futuro por delante, y de repente se subió a un avión para venir conmigo. Y ella fue mi mentora porque me derrumbé con ella y me dijo: Está bien, mamá, todo va a estar bien. Y ella apareció conmigo aquí hoy. Y aunque ya no tengo a mi mamá, tengo a mis hijas", dijo emocionada.

La madre de Nicole Kidman, Janelle, fallecía a los 84 años justo cuando Nicole Kidman estaba en el Festival de Venecia antes de recoger el premio a Mejor Actriz. Desde entonces la australiana se ha abierto sobre lo duro que ha sido perderla, aunque siempre la tiene muy presente junto a ella.