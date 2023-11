La mujer de Bruce Willis confiesa que "lucha con la culpa" desde que fue diagnosticado con demencia frontotemporal

La triste noticia de la retirada de Bruce Willis de Hollywood conmocionó a los millones de fans del icónico actor que le habían admirado durante su exitosa trayectoria. La familia compartió que la causa de dicha decisión se debía a que Willis sufre demencia frontotemporal, un tipo de demencia poco común que había comenzado a afectar a su lenguaje, comunicación y personalidad.

Desde entonces, su familia está siendo un gran e importante apoyo para el actor y no han dudado en compartir detalles sobre el avance de la demencia frontotemporal, así como expresando su amor por él públicamente.

Unido a ello, durante estos meses su mujer, la modelo Emma Hemming, se ha convertido en una de las figuras en redes sociales más importantes en torno a la difusión de información y creación de conciencia sobre la demencia frontotemporal, del mismo modo que se ha sincerado sobre su experiencia personal como cuidadora de Willis ante su condición para que otros cuidadores, amigos y familiares puedan sentirse identificados y acompañados, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Bruce Willis y su mujer Emma Hemming | Cordon Press

En esta ocasión y en un artículo de opinión que ha escrito para Sunday Paper, Hemming ha admitido sentirse culpable por disponer de privilegios y recursos a los que quizá otros cuidadores no tienen acceso.

"Lucho con la culpa sabiendo que tengo recursos que otros no tienen. Cuando puedo salir a caminar para aclarar mi mente, no se me olvida que no todos los cuidadores pueden hacerlo", se ha sincerado. "Cuando lo que comparto sobre la experiencia de nuestra familia llama la atención de la prensa, sé que hay miles de historias no contadas ni escuchadas, y cada una de ellas merece compasión y preocupación".

La modelo ha reconocido que para ella "es importante defender a aquellas familias que no tienen el tiempo, la energía o los recursos para defenderse por sí mismas" porque "veo que lo que comparto es importante para otras personas que pueden estar pasando apuros y, en cierta medida, les hace sentirse vistos y comprendidos."

"Quiero que la gente sepa que cuando escucho a otra familia afectada por DFT, escucho la misma historia de dolor, pérdida e inmensa tristeza de nuestra familia resonando en la de ellos", ha añadido.

La familia de Bruce Willis: Scout LaRue Willis, Emma Heming, Rumer Willis, Demi Moore, Tallulah Belle Willis, Evelyn Willis, Mabel Willis | Gtres

Hemming ha admitido que compartir sus sentimientos y su propia experiencia afrontando el diagnóstico de Bruce también ha ayudado al bienestar de toda la familia. "Hoy tengo muchas más esperanzas que después de que Bruce fuera diagnosticado por primera vez", ha escrito. "Ahora entiendo mejor esta enfermedad y ahora estoy conectada con una increíble comunidad de apoyo. Tengo la esperanza de haber encontrado un nuevo propósito (realmente uno que nunca habría buscado): utilizar el foco de atención para ayudar y empoderar a otros".

"Y tengo esperanza en cómo toda nuestra familia puede encontrar alegría en las pequeñas cosas y en reunirse para celebrar todos los momentos que la vida tiene para ofrecer", ha concluido.