Bruce Willis apenas puede hablar y habría perdido la "alegría de vivir", según un amigo del actor

Durante este último año, Bruce Willis se ha mantenido alejado de los focos y del mundo de la actuación después de haber sido diagnosticado con demencia frontotemporal, una noticia que entristeció a los fans del actor ya que suponía el final de su carrera.

Sin embargo, su mujer Emma Hemming recientemente compartió una gran noticia anunciando que su icónica serie Luz de Luna está disponible en streaming, una gran oportunidad para los amantes de Willis que podrán recordar una exitosa etapa en la trayectoria del actor entre 1986 y 1989.

Desafortunadamente, el creador de la serie, Glenn Gordon Caron, ha compartido tristes novedades sobre el estado de salud del actor que continúa deteriorándose a causa de la demencia frontotemporal y que afecta, entre otras cosas, a su capacidad comunicativa.

Bruce Willis y a Cybill Shepherd en Luz de Luna | Cordon Press

"Sé que está muy contento de que Luz de Luna esté disponible para la gente, aunque no puede decírmelo. Cuando pasé tiempo con él, hablamos de ello y sé que está emocionado. Sé que significa mucho para él", ha compartido Caron para The New York Post indicando que habló con Willis "antes de que la enfermedad lo volviera tan incomunicativo como lo es ahora".

"Mi sensación es que en los primeros tres minutos sabe quién soy. No es totalmente verbal", ha revelado. "Solía ser un lector voraz, no quería que nadie supiera eso, y ahora no lee".

"Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce", ha añadido Caron. "Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se ha ido".

Willis protagonizó las cinco temporadas de Luz de Luna interpretando al detective David Addison junto a la actriz Cybill Shepherd, quien coprotagonizó la cinta dando vida a la exmodelo Maddie Hayes. La comedia dramática estuvo nominada a 41 premios Emmy y logró hacerse con seis, uno de ellos a Mejor Actor Principal en una Serie Dramática en 1987 gracias a la gran interpretación de Willis.

El proceso para lograr que Luz de Luna estuviera disponible en streaming ha sido largo ya que Disney obtuvo los derechos musicales a raíz del diagnostico del actor.