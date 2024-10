Muere Kris Kristofferson, costar de Barbra Streisand en Ha nacido una estrella: Así se ha despedido

Kris Kristofferson, leyenda de la música country y premiado actor, ha fallecido a los 88 años dejando tras él un importante legado cultural.

El artista tejano falleció en paz rodeado de su familia en su casa de Maui (Hawái), informó Ebie McFarland portavoz de la estrella.

Kris Kristofferson | Cordon Press

Kristofferson marcó un hito en la música country y formó parte de los Highwaymen, que junto a Waylon Jennings, Willie Nelson y Johnny Cash, reunió en 1985 a los mejores cantantes del country en su momento.

Nacido como Kristoffer Kristofferson en Brownsville, Texas, el 22 de junio de 1936, el músico "cambió el lenguaje de la música country" al tocar temas socialmente progresistas, destacó su representante.

El artista marcó una etapa en la música estadounidense, la revista Rolling Stone lo consideró como "uno de los mejores compositores de todos los tiempos" al extender su influencia se extendió la música country más allá de sus límites.

Compuso temas que, tras saltar a la fama a finales de los 60, habrían interpretado más de 450 artistas al cabo de una década, cuando ya había dado también el salto a la gran pantalla.

Y es que Kristofferson no fue solamente cantautor, sino que también marcó una era en Hollywood, donde participó en más de 70 películas, entre las que figura Ha nacido una estrella, de 1976, en la que compartió pantalla con Barbra Streisand y le valió un Globo de Oro como mejor actor.

La legendaria actriz se ha despedido de él con este mensaje:

"La primera vez que vi a Kris actuando en el Troubadour Club en L.A. supe que era algo especial. Descalzo y rasgueando su guitarra, parecía la elección perfecta para un guión que estaba desarrollando, que finalmente se convirtió en Ha Nacido una Estrella", recuerda la actriz.

"En la película, Kris y yo cantamos la canción que había escrito para el tema principal de amor de la película, Evergreen. Para mi último concierto en 2019 en el Hyde Park de Londres, le pedí a Kris que se uniera a mí en el escenario para cantar nuestro otro dueto de A Star Is Born, Lost Inside Of You. Fue tan encantador como siempre, y la audiencia lo llenó de aplausos. Fue una alegría verlo recibir el reconocimiento y el amor que tan ricamente merecía", asegura.

"Mis pensamientos van para la esposa de Kris, Lisa, quien sé que lo apoyó en todas las formas posibles", termina Streisand.

También participó en la saga Blade y en una serie de importantes títulos, aunque realmente lo que marcó su vida fue la música.

A su haber se cuentan clásicos como Sunday Mornin' Comin' Down, Help Me Make it Through the Night, For the Good Times y Me and Bobby McGee.