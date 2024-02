Muere Carl Weathers, Apollo Creed en Rocky, a los 76 años

El cine ha dicho adiós al mítico Carl Weathers, reconocido por sus papeles en Rocky, Depredador o recientemente en The Mandalorian. El actor ha muerto a los 76 años y no se le conocían enfermedades graves.

Ha sido su familia a través de un comunicado, compartido a los medios estadounidenses, la que ha confirmado la noticia: "Estamos tristes de anunciar su fallecimiento. Murió feliz mientras dormía el pasado jueves, 1 de febrero. Carl era un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria. En sus contribuciones al cine, a la televisión o a las artes, dejó una marca imborrable y es reconocido en el mundo entero".

Weathers se labró una carrera destacada en el cine de acción, siendo el primer rival de Sylvester Stallone en Rocky y Rocky II, como Apollo Creed, para luego convertirse en su mentor hasta Rocky IV. En 1987 protagonizó junto a Arnold Schwarzenegger Depredador, dando vida a Dillon.

Carl Weathers en Rocky | Cordon Press

No fue hasta 2019 cuando Star Wars le rescató para acompañar a Pedro Pascal en The Mandalorian, en la que interpreta a Greef Karga. También apareció en películas como Encuentros en la tercera fase, Caza Salvaje, Acción Jackson, Happy Gilmore, Little Nicky o Toy Story 4.

Antes de embarcarse en el cine, el intérprete se dedicó al fútbol americano y llegó a jugar en la liga profesional NFL.