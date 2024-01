Muere la actriz de Mary Poppins, Glynis Johns, a los 100 años

Glynis Johns, la actriz británica que interpretó a la madre de los niños de la icónica película de 1964 Mary Poppins, ha muerto este 4 de enero a los 100 años. La legendaria intérprete murió por causas naturales en un centro de vida asistida en Los Ángeles, afirmó su agente, Mitch Clem.

Johns fue una versátil actriz de cine y teatro que ganó un premio Tony en 1973 por su papel en el musical de Stephen Sondheim A Little Night Music y fue nominada al Oscar por la película de 1960 The Sundowners.

Apareció en docenas de películas en una carrera cinematográfica que abarcó más de 60 años, pero su papel en Mary Poppins como Winifred Banks, la distraída madre sufragista que parece preocuparse más por su causa que por sus dos hijos, fue su papel más popular.

En la cinta de Disney protagonizada por Julia Andrews, la imagen de Glynis está en el recuerdo de todos con un vestido azul con guantes blancos, un sombrero de paja y una banda que dice "Votos para las mujeres", Johns canta la canción Sister Suffragette y declara: "Somos claramente soldados con enaguas y cruzados intrépidos por los votos de las mujeres".

La película fue nominada a 13 premios Oscar y ganó cinco, entre ellos, el de Julia Andrews a Mejor Actriz.

Glynis Johns | Reuters

Johns fue nominada también al Oscar como Mejor Actriz de reparto por su papel de hotelera en la aventura australiana The Sundowners junto a Robert Mitchum, Deborah Kerr y Peter Ustinov.

Johns también fue una consumada actriz de teatro. Sondheim escribió la canciónSend in the Clowns especialmente para Johns, quien la cantó en la producción original de Broadway de A Little Night Music. "Siempre dije que Send in the Clowns fue el mejor regalo que me han dado", dijo Johns.

También hizo frecuentes apariciones en televisión y protagonizó una breve comedia estadounidense Glynis en 1963. Incluso interpretó a una villana, Lady Penelope Peasoup, en la popular serie Batman de la década de 1960. Su último papel como actriz fue en la película de 1999 Superstar, protagonizada por Molly Shannon y Will Ferrell.

Johns, miembro de una familia del mundo del espectáculo, nació el 5 de octubre de 1923 en Sudáfrica, mientras sus padres galeses actuaban allí, y comenzó a actuar cuando era niña.

Johns tuvo un hijo que falleció antes que ella.