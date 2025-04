Muere la actriz Jean Marsh, ganadora de un Emmy por la conocida serie Arriba y abajo, a los 90 años

La actriz británica Jean Marsh ha fallecido a los 90 años en su casa de Londres, según publica The New York Times, que recuerda que la intérprete ganó un Premio Emmy por la serie Arriba y abajo. El citado medio asegura que su fallecimiento se relaciona con complicaciones derivadas de la demencía que padecía, según el cineasta y amigo Michael Lindsay-Hogg.

Jean Lyndsay Torren Marsh nació el 1 de julio de 1934 en Londres. A los 7 años empezó a recibir clases de ballet y demostró su talento para la actuación, canto y danza. Debutó en la gran pantalla con 18 años en la película británica 'The Infinite Shoeblack' (1952), basada en el drama teatral de Norman Macowan, y un año después debutó en el cine como la hija de la casera en The Limping Man (1953), un thriller británico de misterio protagonizado por Lloyd Bridges, un veterano de guerra estadounidense.

En 1959, Marsh viajó a Estados Unidos, principalmente para participar en la producción de Broadway de John Gielgud, Mucho ruido y pocas nueces, de William Shakespeare. Interpretó a Hero, la joven virtuosa que finge su propia muerte por una noble razón.

Ese mismo año, realizó varias apariciones en la televisión estadounidense, desde una producción de The Moon and Sixpence, con Laurence Olivier, hasta un episodio de la primera temporada de The Twilight Zone, en el que interpretó a una robot creada como compañera de un prisionero (Jack Warden) en un asteroide.

En la década de 1960 tuvo un pequeño papel en la versión de Elizabeth Taylor de Cleopatra (1963) como Octavia, la esposa de Marco Antonio (Richard Burton).

Sin embargo, su papel más recordado fue el que realizó en Arriba y abajo (Upstairs, Downstairs). La serie dramática, que se emitió de 1971 a 1975 en Inglaterra y de 1974 a 1977 en Estados Unidos, reflejaba las diferencias entre clases sociales en la Inglaterra eduardiana.

La actriz interpretó a Rose, la criada jefa de la casa, con el que ganó en 1975 el Emmy a Mejor Actriz Principal en una serie dramática. Además, la producción logró en total siete Emmy.

En su filmografía también destaca la película Frenzy (1972), de Alfred Hitchcock, donde interpretó a una secretaria con gafas que encuentra a su jefe estrangulado y culpa al hombre equivocado. También apareció en Willow (1988), como una hechicera malvada, y en Return to Oz (1985), como una princesa malvada.