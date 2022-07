Mickey Rourke carga contra Tom Cruise y asegura que es "irrelevante": "No le tengo respecto"

Uno de los actores más emblemáticos de los años 80, Mickey Rourke, se ha pronunciado opinando sobre Tom Cruise, actor de películas como 'Misión Imposible' y 'La Momia'.

Rourke, de 69 años, popular por algunos papeles protagonistas como en la película 'El corazón del ángel', fue entrevistado por Piers Morgan en Talk TV lanzando una crítica tras el éxito en taquilla de 'Top Gun:Maverick', último proyecto de Cruise estrenado el 27 de mayo.

Durante la entrevista, la estrella estadounidense señaló que Tom llevaba "haciendo el mismo maldito papel 35 años", añadiendo que por esta razón "no le tengo ningún respeto como actor".

Fue el propio Piers Morgan quien compartió el pasado 11 de julio parte de la entrevista en su perfil de Twitter, en concreto el momento de este dardo envenenado que aún no ha obtenido respuesta por parte de Tom.

"No me importa el dinero y el poder. Me importa cuando veo trabajar a Al Pacino y los primeros trabajos de Chris Walken y De Niro y el trabajo de Richard Harris y el trabajo de Ray Winstone. Ese es el tipo de actor que quiero ser. Monty Clift y Brando en el pasado. El tipo de tipos que intentaron estirarse como actores".

Con todo ello, cuando el presentador preguntó a Mickey Rourke qué le parecía Tom Cruise como actor, sentenció sus declaraciones diciendo que "es irrelevante para mi".

Entre los comentarios por parte de algunos usuarios se encontraban los que defendían la postura de Rourke: "Respeta siempre al hombre que lleve el corazón en la mano y dice lo que piensa".

También los fans de Cruise salieron al mismo tiempo en defensa del actor: "Entiendo su punto de vista, pero la venta de entradas parece relevante".

'Top Gun: Maverick' es la secuela de 'Top Gun (Ídolos del aire)' de 1986, que también protagonizó Cruise y cuyo año de estreno coincidió con el éxito de Rourke con 'Nueve semanas y media'. Lo cierto es que actualmente se sitúa como el filme más taquillero que ha recaudado más de 1.000 millones de dólares.

