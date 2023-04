Meryl Streep, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023

La actriz estadounidense Meryl Streep ha sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023 en reconocimiento a una dilatada trayectoria cinematográfica que la ha encumbrado como la gran dama de Hollywood y por su activismo incansable a favor de la igualdad.

El jurado encargado de fallar el galardón ha ensalzado "la honestidad y la responsabilidad" de Streep -la actriz más veces nominada a los Oscar y a los Globo de Oro de la historia- a la hora de seleccionar sus trabajos y su contribución para "dignificar el arte de la interpretación".

Su candidatura, propuesta por el cineasta Pedro Almodóvar, que fue merecedor del mismo premio en 2006, ha recibido el respaldo unánime de un jurado que ha destacado también su conciencia cívica y su papel activista al haber abanderado diversas causas sociales en las últimas décadas.

ACTRIZ CAMALEÓNICA CON MÁS DE 60 PELÍCULAS

Con tres Oscar en su haber y 21 nominaciones, Streep ha dado vida a personajes inolvidables en títulos cinematográficos imprescindibles, que han mostrado al público su capacidad camaleónica y su versatilidad en todos los géneros.

A sus 73 años, la intérprete se ha convertido en un icono universal y leyenda viva del séptimo arte tras cinco décadas de trabajo y más de sesenta películas, como "Kramer contra Kramer" (1979), "La decisión de Sophie" (1982) y "La dama de hierro" (2011), reconocidas con sendas estatuillas.

Streep, descendiente de una familia de judíos sefarditas y reconocida por su habilidad para los acentos, posee una trayectoria de títulos sencillamente apabullante, muchos convertidos en clásicos y que han conjugado buenas críticas y éxitos en taquilla.

Su debut cinematográfico llegó con un pequeño papel en "Julia" en 1977, pero fue su personaje de "Inga Weis" en la serie de TV "Holocausto" (1978) el que marcó su lanzamiento mundial y por el obtuvo el primer Emmy a la mejor actriz.

Tras "El Cazador" (1978), con Robert de Niro, la actriz protagonizó "Kramer contra Kramer" (1979), "La decisión de Shopie" (1982), "Memorias de África" (1985), "Se acabó el pastel" (1986), "Postales desde el filo" (1990), "Los puentes de Madison" (1995), "Las horas" (2002), "El diablo viste de Prada" (2006), "Mamma Mía!" (2008), "La duda" (2008), "La dama de hierro" (2011) y "Florence Foster Jenkins" (2016), entre otras.

INTÉRPRETE HUMILDE CON UN EXTENSO PALMARÉS

La actriz viva posiblemente más admirada y respetada por el público y por sus colegas de profesión, ha recibido ocho Globos de Oro -de un total de 32 nominaciones-, dos BAFTA de la academia británica, un Oso de Oro de Berlín y un premio a la mejor actriz en Cannes, entre otros de sus múltiples reconocimientos.

A pesar del nutrido palmarés que atesora, siempre se ha caracterizado por su humildad y por anteponer su vista personal al glamour de Hollywood.

"Nunca he estado sola en cada una de las películas que he rodado, todos mis colegas de profesión me han dado mi carrera", dijo Streep en 2008 al recoger el Premio Donostia del Festival de San Sebastián por una carrera que ya entonces era memorable.

La intérprete también se ha volcado en su faceta de madre de los cuatro hijos nacidos de su matrimonio con el escultor Don Gummer, una boda que llegó menos de un año después de que falleciera a causa de un cáncer su anterior pareja, John Cazale.

DÉCADAS DE ACTIVISMO POR LA IGUALDAD

Streep, activista de labores sociales, humanitarias, feministas y ecologistas, ha abanderado diversas causas, como la reivindicación de la igualdad salarial en Hollywood.

Premio honorífico Cecil B. DeMille a toda su carrera, que recogió en la gala de los Globos de Oro de 2017, la actriz cargó entonces contra el presidente Donald Trump, sin mencionarlo, por lo mal que trata "a Hollywood, la prensa y los extranjeros".

Streep es la segunda actriz galardonada con el Princesa de las Artes tras Nuria Espert en 2016, y la quinta si se incluyen a sus colegas de profesión Woody Allen (2002), Vittorio Gassmann (1997) y Fernando Fernán-Gómez (1995).