Blake Lively muestra su gran pasión y se ofrece para que la contraten en "funerales o bodas"

Blake Lively no se encuentra en su mejor momento mientras intenta superar el golpe que ha sufrido debido a sus problemas con Justin Baldoni. De hecho, recientemente se ha sabido que ha retirado algunas de sus acusaciones a su compañera en It Ends With Us relaciones con su daño emocional.

Pero la actriz está tratando de centrarse en otros aspectos positivos de la vida y ha mostrado a través de Instagram una de sus grandes pasiones, las flores.

Blake Lively muestra su pasión por las flores | Instagram Blake Lively

No es la primera vez que Blake comenta que es una gran apasionada de la jardinería pero en esta ocasión ha publicado algunas imágenes donde muestra los arreglos florales que ha realizado.

Así, comenta: "Mis bebés florales, desde la semilla hasta el corte y el arreglo". Para después bromear diciendo: "Contactad conmigo para vuestra próxima graduación, funeral o boda".

Además, también ha subido otra foto sosteniendo un centro de flores donde da las gracias a su madre, Elaine Lively, por haberle inculcado este desarrollo creativo.

"Agradecida con mi mamá por siempre hacer cosas creativas conmigo. Incluso cuando ella trabajaba sin parar y no tenía nada de tiempo, ella siempre me decía que no podía salir mal, cuando podía y mucho. Qué regalo tan grande para toda la vida este han sido el empoderamiento creativo y la confianza. La mayoría de mis pasiones provienen de ella, o gracias a ella", comenta.

Blake Lively da las gracias a su madre | Instagram Blake Lively

Hace unos meses, en una de sus primeras apariciones en público, Blake Lively estuvo acompañada por su madre a la que dio las gracias también en un emotivo discurso por ser la persona más influyente en su vida.