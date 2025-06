Melanie Griffith enseñó lo importante que es el sexo a Dakota Johnson y lo usa en sus películas: "Quiero sentirme bien con mi cuerpo"

Dakota Johnson está actualmente de actualidad por dos aspectos distintos. Por un lado está promocionando su nueva película, Materialistas, que protagoniza junto a Pedro Pascal y Chris Evans. Y, por otro lado, los medios han confirmado que ha roto su relación con Chris Martin de forma definitiva.

La actriz ha tenido que rodar a lo largo de su carrera muchas escenas de sexo, recordemos que fue la protagonista de la saga Cincuenta Sombras. Así, en el Good Hang de Poehler ha hablado sobre este tipo de escenas.

Cuando Amy Poehler le ha preguntadocómo se motiva para hacer las escenas de sexo Dakota bromea diciendo: "No tengo por qué hacerlo. Siempre estoy emocionada por el sexo".

Para después seguir contando: "Hace unos meses hice una película y teníamos una coordinadora de intimidad en el set. Era la primera vez que trabajaba con una, y fue genial. Fue genial, porque estoy acostumbrada a... es una escena de sexo. No es sexy, no es guay".

"Una escena de sexo es cuando dos actores fingen que están teniendo sexo. Y haces todo menos tener sexo. Y tienes que hacer sonidos como si estuvieras teniendo sexo, y no lo estás... todavía", sigue diciendo de forma divertida.

Y continúa explicando que todo depende del papel que tenga que representar: "Primero, creo que depende de quién sea el personaje y de cómo se supone que sea para el público. ¿Es una chica guapa y súper idolatrada, una ama de casa, se siente sola, asustada, conservadora, etc.? Así que, obviamente, eso es trabajo de personaje, así que supongo que requiere cierta preparación".

"Quiero sentirme bien con mi cuerpo", afirma. Para después contar cómo su madre, Melanie Griffith la educó para que amara su cuerpo y supiera bien lo que era el sexo: "Si muestro mi cuerpo... mi madre me enseñó a estar muy orgullosa de él y a amarlo, así que siempre me he sentido muy agradecida por eso, sobre todo en mi trabajo, porque puedo usarlo y lo siento como algo real".

"Mi madre era honesta y abierta sobre cuestiones del cuerpo", declara. "Tengo amigos cuyas madres nunca les hablaron de eso y es muy duro y triste.

"También me habló del sexo y de lo valioso e importante que es. Así que supongo que en mi trabajo... es algo con lo que me siento valiente y que, cuando se usa correctamente en una historia, siento que es importante".

Dakota Johnson y Jamie Dornan en 'Cincuenta sombras más oscuras' | Universal Pictures

Johnson sigue revelando una anécdota sobre una de las últimas escenas de sexo que ha grabado: "Siempre he hecho escenas de sexo simulado, pero ahora, con el coordinador de intimidad, le pregunté: ¿Quieren una pelota de pilates entre ustedes para el movimiento de penetración?... Y yo le pregunté: ¿Qué?. Pero luego estaríamos tan lejos, y al final no la usamos".

Y termina explicando lo distinto que es rodarlas a la sensación que se ve luego en pantalla: "Hay momentos en los que he hecho una escena de sexo en la que estoy sola porque solo estoy en el encuadre, así que estoy como girando sola y gimiendo... o como golpeándome contra un cabecero".