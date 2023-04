Meghan Trainor confiesa que "no puede caminar" tras tener sexo con su marido, el actor Daryl Sabara: "No sé cómo solucionarlo"

Meghan Trainor se casó con el actor de 'Spy Kids' Daryl Sabara en el año 2018 con el que tiene un hijo en común y está embarazada de su segundo hijo. La cantante tiene el podcast "Workin' On It" junto a su hermano Ryan y en una de sus últimas entrevistas, con la youtuber Trisha Paytas, quien tiene cuenta de OnlyFans, está siendo muy comentada.

Y es que, Meghan ha hablado abiertamente de lo "dolorosas" que pueden ser las relaciones sexuales con su marido, tanto, que dice que Daryl es un "niño grande", afirma. Para añadir que en ocasiones "no puede caminar" después de tener sexo.

"No pude tener sexo en absoluto en el primer embarazo", explica Trainor a Paytas. Para después Trisha Paytas preguntarle: "¿Lo tuyo es pequeño y el de él es grande? ¿Es eso lo que está pasando?", comenta refiriéndose a sus genitales.

"¡Sí!", grita Traino. "Llega hasta el punto de que le pregunto: '¿Está dentro del todo?'. Y me dice que solo la punta, y yo no puedo más. No sé cómo solucionarlo: ¿debería hacer estiramientos antes?", comparte sus problemas.

La artista llega a decir que mientras intentaba quedarse embarazada de su segundo hijo Trainor cometa que tuvo que "ponerse hielo" después de practicar sexo.

Aunque, finalmente Meghan Trainor explica que el problema no solo era que su marido tuviera un miembro muy grande, ya que acudió a un especialista quien le dijo que padecía "vaginismo": "Me dijeron que tenía algo llamado vaginismo. Pensaba que a todas las mujeres les dolía durante y después del sexo. ¿Me estás diciendo que puedo mantener relaciones sexuales sin sentir el más mínimo dolor?".