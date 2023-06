Maya Hawke mintió a su padre Ethan Hawke con ir a terapia para poder perder la virginidad

Maya Hawke ha seguido los pasos de sus padres Uma Thurman y Ethan Hawke como actrizy la joven actriz ha cosechado una gran popularidad gracias a la serie 'Stranger Things', aunque también puedes verla en otros títulos como en la película de Tarantino 'Érase una vez en...Hollywood' o la recién estrenada 'Asteroid City' de Wes Anderson.

Uma y Ethan se conocieron en el rodaje de 'Gattaca' en 1997 y al año se casaron. Ambos comparten dos hijos en común: la ya mencionada Maya Hawke de 24 años y Levon de 21, quien es una combinación perfecta de sus padres y también está dando sus primeros pasos en su carrera de actor.

Natalia Dyer, Joe Keery, Gaten Matarazzo, Maya Hawke, Sink y Caleb McLaughlin en la temporada 4 de 'Stranger Things' | Netflix

Maya se encuentra a las puertas del final de la serie de Netflix. Su padre, Ethan Hawke, reveló hace un tiempo la conexión que tenía con 'Stranger Things' y cómo su hija Maya estaba destinada a hacer el personaje de Robin, como podemos ver en el vídeo de arriba.

Ahora, la joven actriz ha asistido al programa de Andy Cohen, 'Watch What Happens Live' donde el presentador quiso indagar sobre la adolescencia de la actriz y le preguntó cuál había sido el peor problema en el que se metió cuando era más joven.

A lo que Maya recordó un momento un tanto tenso junto a su padre: "Oh, mentí sobre... dije que iba a terapia y en realidad fui a perder la virginidad. No puedo creer lo que acabo de decir, pero es verdad". Para después explicar lo "muy muy enfadado" que se puso Ethan Hawke.

El presentador Andy sugirió si Ethan Hawke sólo sabía que ella no había asistido a la sesión de terapia pero no sabía donde había estado realmente a lo que Maya asintió: "Me lo hizo pasar muy mal. Me dijo '¿dónde estabas? ¿adónde fuiste?, confiesa la actriz. "Yo le dije '¿cómo se supone que voy a tener secretos si no se me permite decir mentiras?'".

Su confesión sorprendió a los entrevistadores y comentaron: "Eso es una frase muy buena". "Escríbela en una pegatina para poder ponerla en el coche ahora mismo". Andy añade: "Conociendo a tu padre, creo que lo respetaría". Maya respondió al presentador: "Lo hizo, dijo 'que le den a ese niño, me parece muy bien'".

Uma Thurman y su hija Maya Hawke | Getty Images

No sólo hablaron de su padre ya que Maya es la viva imagen de su madre Uma. La veterana actriz comentó la inseguridad que le daba que si hija fuese actrizy Maya quiso mencionarla en la entrevista cuando Cohen comentó la fama que le ha rodeado desde que era pequeña : "¿Quién fue la persona más famosa que tuviste en casa mientras crecías?", a lo que ella respondió: "Esa es una buena pregunta, era mi madre".