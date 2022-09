Matthew McConaughey recuerda cuando lo violaron y chantajearon sexualmente a los 15 años

Hablar abiertamente sobre un pasado traumático puede ser algo muy difícil. Más aún, cuando sabes que te escucharán millones de personas que te siguen a lo largo del mundo. Es el caso de Matthew McConaughey, para quien explorar su pasado, incluso aquel que más le incomoda, no le supone ningún problema.

Como puedes ver en el vídeo de arriba, en su autobiografía 'Greenlights', publicada en 2020, McConaughey dio a conocer por primera vez unas terribles situaciones por las que pasó como adolescente. La primera de ellas, con solo 15 años, cuando le chantajearon para tener relaciones sexuales por primera vez. O cuando a los 18, fue violado por un hombre, estando inconsciente.

Ahora, a sus 52 años, el actor texano, sigue recordando aquellos momentos ocasionalmente y, sin miramientos, asegura que estos no condicionan su presente. Así lo ha contado en el podcast 'The Conversation: About the Men', donde la periodista y fotógrafa británica Amanda de Cadenet entrevista a varios hombres conocidos para que cuenten sus experiencias vitales, su perspectiva, reflexionando sobre la masculinidad.

Y McConaughey ha hablado de su comportamiento a día de hoy, en sus relaciones actuales: "No voy a tener miedo de las relaciones porque mi primera experiencia fuera un chantaje. No, no, aquello fue una aberración".

Como comentaba en sus memorias, el actor se siente afortunado de haber logrado superar aquellos recuerdos, y de que estos no le condicionen de forma negativa a día de hoy: "No voy a dejar que esto me golpee. No voy a dejar que golpee mi confianza en las personas. Puedo tener una relación sana a día de hoy, eso no es negociable".

Lo cierto es que en el plano sentimental, Matthew lleva ya 16 años disfrutando de una relación estable con su mujer, la modelo brasileña Camila Alves, a la que conoció en 2007. La pareja se casó en 2012, cuatro años después del flechazo que vivieron en un bar.

En 'Greenlights', McConaughey también cuenta que, tras conocer a Camila, no volvió a tener una cita con nadie más. A pesar de ello, la pareja parece poco propensa a señalar las fechas señaladas para ellos. Como contó Camila, no recuerdan el día de su boda.

