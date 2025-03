Matthew McConaughey aparece junto a su hijo mayor después de 6 años sin actuar para presentar su nueva película

La estrella de Hollywood Matthew McConaughey regresa de nuevo a la gran pantalla tras 6 años sin ponerse frente a las cámaras. El actor se alejó de los sets de rodaje tras encontrarse en la cima del éxito, cautivando a sus fans con sus increíbles interpretaciones en Dallas Buyers Club, papel con el que consiguió ganar el codiciado Oscar, o la temporada 1 de la serie True Detective. Uno de sus últimos proyectos fue en 2019 cuando protagonizó The Gentlemen: Los señores de la mafia. Pero no es la primera vez que abandona Hollywood, ya lo hizo cuando se sintió encasillado en los papeles de las comedias románticas.

A pesar de no pisar un set de grabación en estos últimos años, el actor continuó manteniendo su faceta artística poniendo su voz a películas como ¡Canta 2! o Deadpool y Lobezno.

Tras este largo parón en su carrera y después de la incertidumbre de muchos fans sobre qué había pasado con el actor, la estrella de Interstellar ha vuelto a ponerse frente a las cámaras para The Rivals of Amziah King, película que ya se ha estrenado en en SXSW donde ha recibido una gran ovación.

El actor estuvo acompañado por su mujer, Camila Alves, y su hijo mayor, Levi, quien también ha hecho ya sus pinitos en el mundo de la interpretación. El joven de 16 años posó junto a su padres y pudimos ver lo grande que está.

Durante el evento, McConaughey ha hablado sobre por qué se alejó, sorprendiendo a sus seguidores con su respuesta: "No lo sabía; alguien me dijo que hacía seis años que no hacía una película ni aparecía en pantalla", comenta en una entrevista a SXSW.

Parece que fue ayer cuando el actor realizó su último proyecto, pero realmente han pasado mucho tiempo. Incluso el propio McConaughey ni se había percatado de su larga ausencia en la gran pantalla hasta el momento.

Matthew McConaughey junto a su mujer Camila Alves y su hijo Levi en SXSW | Gtres

"Parecía que había pasado mucho más rápido. Estaba escribiendo un libro y esas cosas; ¡creía que estaba ocupado!", explica. Durante su parón, McConaughey se ha dedicado a escribir un libro repleto de sus memorias y reflexiones sobre la vida llamado Greenlights. Además, ha comentado que ha usado este tiempo para disfrutar de la preciosa familia que ha formado con su mujer Camila Alves, con quien tiene tres hijos.

Respecto a este nuevo proyecto, que todavía no tiene fecha de estreno, se sabe que el actor se ha metido de lleno en su interpretación, por lo que volveremos a ver al gran McConaughey dándolo todo frente a las cámaras. De hecho, su dedicación ha sido tal que utilizó un accidente que tuvo con una picadura de abeja que le dejó el ojo cerrado para caracterizar aún más a su personaje.