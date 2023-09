El matrimonio de Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness llevaba años roto y esto es lo que "puso a prueba su relación"

Este fin de semana el actor Hugh Jackman y su mujer han anunciado a través de un comunicado que se separan después de 27 años de matrimonioy dos hijos en común.

Una noticia que ha impactado a todo el mundo ya que eran una de las parejas más sólidas y longevas de Hollywood. Aunque, durante décadas, se ha hablado de la orientación sexual de Hugh Jackman y se ha rumoreado que podría ser gay. Algo sobre lo que su mujer llegó a hablar abiertamente.

Pero, después de comunicar su separación, una fuente ha hablado con el medio Daily Mailha comentado que fue durante el confinamiento por la pandemia cuando se rompió su relación.

"Están vinculados para siempre, para siempre junto con los hijos que tienen", empieza declarando la fuente. "Pero después de los últimos años, el amor que se tenían se convirtió más en una amistad que se rompió durante el COVID, ya que el confinamiento no ayudó en absoluto a su matrimonio y realmente puso a prueba su relación".

También añade que la huelga de actores ha sido otro de los detonantes: "Trabajaron en ello y no pudieron recuperarlo. Las huelgas no ayudaron en lo más mínimo, los puso en la misma situación que en el COVID, donde simplemente estaban esperando a ver qué pasaba, y Hugh descubrió que no había la misma magia que antes".

"Deb tenía preocupaciones y pensamientos similares y separarse es la mejor opción", afirma. "Nunca hablarán negativamente el uno del otro, simplemente ha pasado el tiempo para ellos y ahora están aceptando ese destino".

Además, una fuente de Broadway dijo a PageSix que su separación no ha sido una sorpresa ya que "sucedió hace un tiempo".

Y, sigue diciendo que la mujer del actor "no estuvo mucho en los ensayos" de Jackman en Broadway en febrero de 2022 para The Music Man, con lo que daba a entender que ya había problemas entre ellos.