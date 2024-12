Marissa Bode, Nessarose en Wicked, denuncia las burlas "desagradables y agresivas" sobre su discapacidad: "No es ficción"

Wicked se ha convertido en todo un fenómeno. El musical precuela de El mago de Oz, protagonizado por Ariana Grande y Cynthia Erivo, como Glinda y Elphaba, no deja de cosechar buenas críticas y son muchos los fans que se preguntan cuándo se estrenará la segunda parte.

No obstante, no todo es de color rosa y una de sus actrices, Marissa Bode, quien interpreta a Nessarose, la hermana pequeña de Elphaba, ha denunciado los comentarios "desagradables, agresivos y dañinos" que recibe por la discapacidad de su personaje y la suya propia.

Marissa Bode (Nessarose) y Cynthia Erivo (Elphaba) en Wicked | Universal

Las redes sociales se han llenado de burlas despectivas y la intérprete los ha condenado con un contundente mensaje en su perfil de TikTok.

"Hay una cosa que me ha incomodado un poco, y como persona con discapacidad que tiene una plataforma, quería hablar sobre ello", comenzó diciendo. "Está bien que no te guste un personaje de ficción. Admito que yo no soy imparcial, porque tengo sentimientos diferentes sobre Nessa que muchos de vosotros, y no pasa nada. Creo que Nessa es compleja, pero esa es la belleza del arte", argumentó. "Wicked y estos personajes no serían lo que son si no hubiera diferentes opiniones sobre ellos y sobre quién es verdaderamente malvado y quién no. No pasa nada si no te gusta Nessa en sí, porque es ficticia".

Sin embargo, la actriz añadió que, a pesar de considerarse una persona a la que le encanta bromear y hacer chistes inofensivos, "los comentarios agresivos y burlas sobre la discapacidad de Nessa son profundamente incómodas porque la discapacidad no es ficción".

Marissa Bode | Cordon Press

"Al fin y al cabo, yo, Marissa, soy la persona que está discapacitada y en silla de ruedas. Así que es simplemente un tema obvio que mucho os sentís a gusto compartiendo", criticó.

"Antes incluso de que me eligieran para Wicked, había recibido burlas", dijo, aportando ejemplos de burlas simplistas sobre su discapacidad. "Esos comentarios no son originales, y cuando estos chistes los hacen desconocidos sin discapacidades sobre no poder caminar, se siente más como reírse de alguien que reírse con alguien".

"Los comentarios agresivos sobre querer causar daño y empujar a Nessa fuera de su silla de ruedas, o sobre que se merece su discapacidad, son dos comentarios muy desagradables y dañinos que las personas discapacitadas reales, incluida yo misma, hemos escuchado antes", explicó.

"Afortunadamente, estoy en un punto de mi vida en el que puedo reconocer que estos chistes sobre la discapacidad se hacen por ignorancia", comentó, concluyendo con una reflexión. "Uno de los temas principales de Wicked es tener la capacidad de escuchar y comprender a los demás. Y realmente espero que sea algo que muchos de vosotros podáis practicar más y tenerlo presente".