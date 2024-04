El marido de Nicole Kidman habla del secreto de su relación tras 17 años juntos

Nicole Kidman lleva ya muchos años dentro de Hollywood y tiene su carrera más que asentada en la industria. Proyectos no le faltan a la australiana a quien volveremos a ver en la temporada 2 de Nine Perfect Strangers o en Expatriadas, su nueva serie en Prime Video. A pesar de todos sus compromisos laborales, la actriz no desvía su atención de uno de sus pilares fundamentales: su familia.

Kidman ha tenido varios amores en su vida, aunque dos son los que la han marcado. Primero estuvo casada con Tom Cruise, un matrimonio que duró una década y que tras su separación en el año 2001 se sintió liberada. Pero años más tarde Nicole conocería al amor de su vida, el músico Keith Urban, con el que se casó en el 2006.

Actualmente llevan 17 años juntos y comparten dos hijas, Sunday y Faith. Es habitual verlos juntos en eventos donde su conexión es más que palpable. Pero... ¿Cuál es el secreto de su relación? Sobre esto han preguntado a Keith en los CMT Music Awards: "Si respondo eso, parecerá un consejo para otras personas casadas", ha dicho a E News.

"No tengo ningún consejo para nadie. Vosotros tenéis que encontrar lo que os funcione. Nosotros seguimos en ello. Vosotros también. Cada uno es diferente", ha explicado.

Nicole Kidman y Keith Urban | Getty Images

El músico de 56 años ha querido dejar claro que cada pareja tiene una dinámica de puertas para adentro que nadie más va a entender y ha dicho: "No hay una única talla, todo cabe". De esta manera, ha querido hacer entender que no hay una fórmula mágica para el amor y que cada relación tiene su secreto.

Además, se le ha preguntado si colaboraría con su mujer y grabaría con ella algún tema. Él ha contestado muy animado: "Cantamos mucho en casa, ¿entonces por qué no?".

No es la primera vez que Keith o Nicole hablan sobre cómo es su vida familiar en casa con la música. La actriz ya lo comentó en The Ellen DeGeneres Show: "Lo bueno de estar casada con un músico es que tienes música en casa todo el tiempo. Hay algo muy alegre en tener música. Keith puede tocar prácticamente cualquier instrumento. Simplemente toca el piano a las 7 de la mañana, eso es lo que tenemos: desayuno alrededor del piano y es una gran parte de nuestra vida".