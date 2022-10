Margot Robbie insistió para estar completamente desnuda en esa escena de 'El lobo de Wall Street'

La de Margot Robbie ha sido una de esas carreras que despegó y creció a lo largo de la pasada década. Con dos nominaciones a los Oscar a sus espaldas, puede presumir de haber trabajado con directores como Scorsese y Tarantino, y de ser la futura Barbie en el esperado 'live action' sobre la famosa muñeca.

Pero si hay una película que la dio a conocer al gran público, esa fue 'El lobo de Wall Street'. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio, y que contaba las corruptelas y la controversia de Jordan Belfort, un famoso broker de la bolsa de Nueva York, incluía muchas escenas de contenido sexual que involucraban a Robbie.

Margot Robbie y Leonardo DiCaprio en El lobo de Wall Street | Paramount pictures

Ella interpretaba a la segunda mujer de Belfort, un papel que, como dijo en su momento a The Telegraph, le parecía "aprehensivo". En otra entrevista al New York Times contó lo duro que se le hizo preparar aquel momento, como puedes ver en el vídeo de arriba. "No puedo hacer esto. Mi primera escena atrevida fue estar de pie en la entrada totalmente desnuda", dijo entonces.

Por ello, el director de la cinta, Martin Scorsese le preguntó si quería bajar el tono de las escenas, o directamente, no hacerlas. Sin embargo, ante la oferta del director, Margot insistió en hacer aquellas escenas como estaba previsto, es decir, desnudándose de forma integral.

Margot Robbie y Leonardo DiCaprio en 'El Lobo de Wall Street' | Paramount Pictures

En aquella entrevista a The Telegraph, que ahora ha sido rescatada, contaba sus motivos para ello: "Los desnudos, por el simple hecho de meter desnudos, me parecen vergonzosos. Si están en la película solo para que una chica se quite el sujetador, son desagradables. Y siempre se sabe cuándo son así".

"Pero también me parece desagradable cuando a alguien que se habría desnudado en la vida real se le deja puesto un sujetador, o se le cubre con una sábana de forma intencionada", opinaba la actriz de 'Escuadrón Suicida'. "Ver a alguien a quien se ha coreografiado para que aparezca cubierto me parece igual de irritante".

Dejando clara su opinión, a la actriz le parecía que, concretamente, su personaje en la película debía aparecer desnuda: "Lo que ocurría con Naomi es que su cuerpo era lo único que utilizaba para hacerse valer. Así que cuando Marty (Scorsese) me dijo que en la escena donde ella seduce a Jordan, podría llevar una sábana, le dije que no. Le dije que ella debía aparecer desnuda".

"Así jugaba ella sus cartas", justificaba Margot, quien quiso ser con su personaje lo más fiel posible a la historia real que contaba, demostrando desde su primer gran papel su compromiso con la actuación y el cine.

