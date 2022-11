Margot Robbie confiesa la crisis vital que sufrió tras 'El lobo de Wall Street': "Fue horrible"

Margot Robbie es una de las actrices más importantes de Hollywood y con 32 años ya se ha puesto en la piel de diversos personajes de éxito como la alocada Harley Quinn de DC, la asaltante de bancos Allison Wells en 'Dreamland' o de la patinadora Tonya Harding.

Nominada hasta en dos veces al Oscar, Robbie comenzó a labrarse su camino en el mundo de la interpretación en el año 2008. Y tras años trabajando en la industria, fue finalmente en 2013 con la película 'El lobo de wall street' cuando la actriz tuvo el boom de su carrera.

'El lobo de Wall Street', protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Martin Scorsese, está considerada una de las mejores cintas de su momento. Tal fue el éxito que tuvo que este triunfo también se extrapoló en la carrera de Margot quien pasé de ser casi una desconocida a toda una celebridad.

Robbie le da vida a Naomi Lapaglia, novia y más adelante esposa del adinerado corredor de bolsa, Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio). Su personaje principalmente se ve involucrado en escenas de drogas y sexo, algo que a la propia actriz llegó a incomodarle en alguna que otra secuencia como puedes descubrir arriba.

Margot Robbie y Leonardo Dicaprio en El lobo de Wall Street | Paramount Pictures

Ahora, Robbie echa la vista al pasado y reflexiona en una entrevista para Vanity Fair sobre su etapa tras su boom en 'El lobo de Wall Street'. Y es que a pesar de que con la película alcanzara su mayor éxito profesional, trajo consigo algo no tan bueno: el lado oculto de la fama.

"Algo estaba sucediendo en esas primeras etapas y todo fue bastante horrible", reflexiona la actriz. "Recuerdo haberle dicho a mi madre: 'No creo que quiera hacer esto'. Y ella simplemente me miró, completamente seria, y dijo: 'Cariño, creo que es demasiado tarde para no hacerlo'. Fue entonces cuando me di cuenta de que el único camino era seguir hacia adelante", explica.

Robbie en la misma entrevista, recuerda cómo se tiene que enfrentar diariamente a los paparazis que para nada respetan su privacidad: "Sé cómo pasar por los aeropuertos, y ahora sé quién está tratando de joderme de qué manera", admite.

"Si mi madre muere en un accidente de coche porque quieres una foto mía yendo a la tienda de chuches, o tiras a mi sobrino de una bicicleta, ¿para qué? ¿Para una foto? Es peligroso, pero tristemente no se siente como si esto cambiara", confiesa la actriz.

Aunque con los años Margot Robbie ha sabido cómo lidiar con esa cara oculta de la fama, ya sea eliminando todas sus redes sociales, o sabiendo cómo ocultarse de la prensa que se entromete en su día a día. De esta forma, la intérprete declara lo siguiente: "La forma en que trato de explicar este trabajo, y este mundo, a las personas es que los altibajos son realmente altos y los bajos son muy, muy bajos. Y supongo que si tienes suerte, todo se equilibra en el medio".

