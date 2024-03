Lenny Kravitz presume de su esculpido cuerpo tras la pulla de Zoe Kravitz y deja alucinado a Channing Tatum

Lenny Kravitz lleva desafiando las leyes de la naturaleza durante años. El cantante parece mantenerse ajeno al paso de los años... Y ya tiene 59. Sin embargo, tiene acostumbrado a sus fans en las redes y a los medios en los eventos a enseñar su envidiable físico y presumir de abdominales.

Tanto, que apenas hace unos días, su hija Zoe Kravitz le lanzaba una pulla sobre este hecho durante la entrega de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: "Según mi papá, si no enseña tus pezones, no es una camisa. Y claro, solía avergonzarme cuando me recogías de la escuela cuando era pequeña".

El último ejemplo de su amplio catálogo lo ha publicado en Instagram, en la que ha dejado boquiabiertos a sus fans, entre los que se ha encontrado su propio yerno, Channing Tatum, que ya le dejó en una ocasión un comentario donde se asombraba con el cuerpazo del artista.

"De pie en amor y gratitud", escribía Kravitz, a lo que la pareja de su hija comentaba "Por el amor de Dios, Lenny, ¿qué cojones? Vas a herir a alguien en esta plataforma. Jajaja".

La relación entre estas dos estrellas no podría ser más buena. El cantante habló en una entrevista pasada que lo amaba y eran buenos amigos: "Tenemos mucho respeto mutuo. Y mi hija está feliz".

Channing Tatum fotografiando a Lenny Kravitz con su estrella en el Paseo de la Fama | Getty Images

"Es un gran tipo. Somos muy cercanos y tenemos una excelente línea de comunicación. Pasamos el rato como usted pasa el rato con su familia. Estamos juntos siempre que podemos", aseguraba en otras declaraciones.