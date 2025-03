Las "lagunas" con la muerte de Gene Hackman y su mujer: El sheriff asegura que el caso sigue abierto

La trágica muerte del actor Gene Hackman, de 95 años, y su mujer Betsy Arakawa, de 63 años, ha conmocionado a Hollywood. Ambos fueron encontrados sin vida en su casa de Santa Fe, Nuevo México, el 26 de febrero.

Ahora, se ha desvelado la causa de la muerte, donde se ha sabido que Betsy murió antes que el actor, sobre el 11 de febrero, a causa de un virus llamado hantavirus, es una patología pulmonar que transmiten las ratas.

Después, Gene Hackman falleció una semana después, alrededor del 18 de febrero. Al parecer el actor no pudo pedir ayuda tras la muerte de su esposa, recordemos que padecía Alzheimer y estaba en un grado muy elevado de la enfermedad.

Rueda de prensa por la muerte de Gene Hackman | Reuters

El sheriff de Santa Fe, Adam Mendoza, ha comunicado que, a pesar de los resultados de la autopsia, el caso sigue abierto hasta que no se cierren "todas lagunas" que quedan por resolver. De esta forma, se esperan todavía obtener los registros del teléfono móvil de la pareja y los resultados de la necropsia, de su perro, que fue encontrado muerto junto a ellos.

"Consideramos esto como una investigación abierta hasta cerrar los resquicios del móvil, hasta terminar con los resultados de la necropsia del canino y los demás cabos sueltos que faltan por atar", explicó Mendoza.

"Pero, sabes, creo que estamos bastante cerca del cronograma y de la información que proporcionó el Dr. Jarrell", sigue diciendo.

Gene Hackman posa durante la 60 edición de los Premios Globo de Oro | Reuters

"No sé si utilizó teléfonos móviles o tecnología o correos electrónicos, no hay indicios de ello. Por lo tanto, en este momento no hay actividad por parte del señor Hackman", explica.

Respecto a si Betsy Arakawa comunicó a alguien que se encontraba mal antes de su muerte dice: "Nuevamente, estamos revisando algunas de las comunicaciones, y creo que los teléfonos móviles pueden tener algunas indicaciones de eso antes del día 11".

"Pero hasta el momento no tengo información de que ella haya indicado que se sentía enferma durante alguna comunicación", concluye.