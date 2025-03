Una de las hijas de Gene Hackman rompe a llorar tras descubrir nuevos detalles sobre la muerte del actor y su mujer: "Abrumada por el dolor"

Las investigaciones sobre la repentina muerte del actor Gene Hackman, de 95 años, y su esposa, Betsy Arakawa, continúan abiertas. La pareja fue encontrada sin vida en su hogar, junto al cuerpo de uno de sus perros. Debido a las extrañas circunstancias y a las nuevas informaciones que están surgiendo, las autoridades han comenzado a barajar nuevas hipótesis, sin descartar la posibilidad de un suicidio.

Durante el proceso de investigación, se ha podido hablar con los hijos que Hackman tuvo con su primera esposa, Faye Maltese: Christopher, de 65 años; Elizabeth Jean, de 63; y Leslie, de 58. Esta última mencionó recientemente que, aunque su padre gozaba de buena salud, su fallecimiento no le resultó del todo inesperado debido a su avanzada edad.

Gene Hackman | Gtres

En medio de las nuevas revelaciones, se ha descubierto que el perro encontrado sin vida en un armario del baño junto a Betsy no era Bear, como pensaban las autoridades inicialmente, sino Nikita, otro de los perros de la pareja.

Según el medio Mirror, una de las hijas de Hackman está profundamente consternada y "abrumada por el dolor" tras recibir una llamada de la policía y del dueño de un refugio para perros en Santa Fe, en la que se le explicaba toda la nueva información sobre el caso. Además, la llamada tenía como finalidad saber qué hacer con los dos perros que se han quedado sin dueño tras la muerte de la pareja.

Gene Hackman junto a su mujer, Betsy Arakawa | Getty

"Fue abrumador para todos. Había mucho que asimilar. Finalmente, dije: Escuchen, solo estoy aquí para ayudar", comenta Joey Padilla, el dueño del refugio. Según se ha reportado, la hija del célebre actor se encontraba muy alterada por la situación y rompió a llorar sin apenas poder articular palabra.

Aún no está claro qué sucederá con los dos perros de la pareja, ya que hasta que no se lean los testamentos no se podrá tomar una decisión sobre su futuro. Por ahora, permanecerán en el refugio a la espera de conocer si el actor dejó alguna indicación sobre sus mascotas en sus últimas voluntades. También existe la posibilidad de que algún miembro de la familia decida adoptarlos.