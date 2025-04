Kristen Stewart se casa con su novia y hay foto de la boda en el momento de los anillos

La estrella de Crepúsculo Kristen Stewartse ha casado finalmente con su prometida Dylan Meyer en su hogar de Los Ángeles tras casi 6 años juntas. La pareja se conoció durante el rodajede una película en 2013, pero no fue hasta 2019 que comenzaron a salir de forma oficial.

Ambas siempre han mantenido su relación en privado, pero a lo largo de los años han hablado alguna vez sobre su bonita historia de amor. De hecho, en 2021, Kristen confirmó a Howard Stern que estaba comprometida después de los múltiples rumores surgidos a raíz de unas fotografías de ambas llevando un anillo de compromiso.

Finalmente, la pareja se ha dado el "sí, quiero" tras obtener su certificado de matrimonio en el tribunal, según informa TMZ. La boda ha sido una ceremonia íntima celebrada en casa, rodeados de sus seres más queridos, entre los que destacaban algunas estrellas, como Ashley Benson y su esposo Brandon Davis.

Kristen Stewart y Dylan Meyer | Cordon Press

Varias fuentes cercanas a la pareja afirmaron que la ceremonia sería algo discreta y sencilla por petición de Kristen, y así ha sido. En las fotografías difundidas se puede ver a ambas ponerse el anillo de bodas para posteriormente fundirse en un emotivo beso.

No se sabe cuál será el próximo paso de la pareja ahora que ya han pasado por el altar. Tal vez decidan dar el gran salto de formar una familia, una posibilidad que la actriz ya mencionó en una entrevista en 2024, donde confesó que tanto ella como Dylan estaban considerando la idea de tener hijos.

De momento ambas se encuentran enfocadas en su próximo proyecto juntas, The Wrong Girls, una comedia sobre fumetas que marca el debut de Dylan como directora de una película. Kristen ya había probado suerte trabajando detrás de las cámaras como directora de The Chronology of Water, rodada en 2024.