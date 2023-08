Keanu Reeves, pillado sin camiseta y en bañador durante sus vacaciones en Italia a los 58 años

Muchas son las estrellas que han aprovechado para tomarse unas vacaciones y descubrir los bonitos rincones del planeta en mitad de la huelga simultánea entre actores y guionistas en Hollywood.

Hace tan solo unos meses, el icónico Keanu Reeves disfrutó de unas vacaciones por Europa, concretamente visitando España donde descubrió nuestra gastronomía, como puedes ver en el vídeo de arriba. En esta ocasión, ha sido visto disfrutando de la Isla de Capri (Italia) mientras daba un paseo en barco y bebía champan junto a su hermana y actriz, Kim Reeves ('The Color of Water').

En las fotografías, el actor de 'Matrix' ha decidido disfrutar del tórrido sol italiano y ha lucido su figura sin camiseta y sus tonificados brazos con 58 años antes de saltar del barco para refrescarse en el mar Tirreno. Pinchando en el enlace de abajo puedes ver las fotografías al completo.

Por su parte, su hermana ha optado por un caftán degradado en tonos melocotón y amarillo con la parte inferior estampada, cubriendo su traje de baño, que ha acompañado con un sencillo y casual recogido de pelo en una coleta.

Ambos siempre se han mantenido muy unidos a lo largo de los años, incluso, en los peores momentos cuando en 1991 a Kim le diagnosticaron leucemia. Ante la situación Keanu se mudó mas cerca de su hermana durante 10 años para poder cuidarla hasta que la leucemia entró en remisión y se recuperó.

"Keanu me ayudó mucho durante mi enfermedad, relató Kim para en 1999 para Independent. "Cuando el dolor empeoraba mucho, se sentaba conmigo y me tomaba la mano y evitaba que el 'hombre malo' me hiciera bailar. Me apoyaba y me consolaba todo el tiempo, incluso cuando no estaba".

En 1995 durante una entrevista para People, Kim también afirmó: "Mi hermano es mi príncipe. Él escucha cada palabra, cada coma después de cada palabra, que estás diciendo".

Keanu Reeves | Getty

A raíz de la leucemia que sufrió su hermana, Keanu donó el 70% de su salario en 'Matrix' a la investigación de la leucemia y creó una organización sin ánimo de lucro con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del cáncer.

"Tengo una fundación privada que ha estado funcionando durante cinco o seis años y ayuda a ayudar a un par de hospitales infantiles y a la investigación del cáncer", comentó en 2009 a Ladies Home Journal. "No me gusta adjuntar mi nombre a ella, simplemente dejo que la fundación haga lo que hace".