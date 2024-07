Keanu Reeves asegura que "piensa en la muerte" mientras habla de la inspiración para su primera novela: "Todos vamos a morir"

Keanu Reeves, reconocido internacionalmente por su papel como Neo en Matrix, ha dado un paso audaz en el mundo literario con su primera novela, The Book of Elsewhere. Este proyecto se desarrolla en el universo de BRZRKR, una franquicia multimedia iniciada por Reeves con una serie de cómics en 2021. La novela está coescrita con China Miéville, una destacada autora de ciencia ficción.

En una reciente entrevista con The New York Times, Reeves ha compartido sus reflexiones sobre el proceso creativo detrás de BRZRKR y The Book of Elsewhere, dónde habla lo que muestra de él mismo y en que piensa al escribir: "Me sorprendió el acto creativo, lo que se revela a uno mismo. Tal vez el acto creativo sea una especie de conversación, ya sabes. Y tal vez tengo problemas con mi padre y con mi madre. Y tal vez pienso en la muerte".

Keanu Reeves en Malibú, California | Gtres

Reeves, quien recientemente ha retomado su carrera musical, también ha expresado cómo estos proyectos le han permitido cuestionar temas filosóficos y sociales entre paginas pese a que no los comprenda del todo: "Quizá no entiendo la violencia del mundo. No entiendo que todos sabemos que vamos a morir y que nos matamos unos a otros por cosas que, tal vez si las miramos en retrospectiva, no son tan importantes. Tal vez me pregunto sobre el mundo, ya sabes, cómo llegamos aquí, quiénes somos".

La estrella de la franquicia Jhon Wick, siguiendo con su característica naturaleza introspectiva, se ha mostrado pensativo sobre el papel de la tecnología y el futuro de la humanidad: "Me pregunto sobre este tipo de motivo de extinción que parece tener la especie. No sé por qué tenemos tanta prisa por salir del planeta y digitalizarnos. Tal vez me pregunto sobre el amor. Y su poder. ¿Por qué la muerte es tan fuerte y el amor tan frágil, y sin embargo es la fuerza más poderosa del planeta?".

Por último, ha concluido confirmando que el universo de BRZRKR se ampliará con una película de acción real y una serie de anime, ambas protagonizadas por Reeves y desarrolladas por Netflix: "El mundo del espectáculo lo ve como, ¿Qué más podemos vender?, pero yo lo veo desde el punto de vista del artista, como qué más podemos hacer. Desde el principio esperaba que otros creadores y artistas pudieran jugar... con los juguetes".

Keanu Reeves | Getty

Con este nuevo capítulo en su carrera, Keanu Reeves no solo continúa demostrando su versatilidad, sino que también invita a sus seguidores a explorar junto a él las complejidades de la existencia humana a través de su peculiar narrativa que se expandirá de manera transmedia.