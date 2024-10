Keanu Reeves aparca Hollywood y debuta como piloto de carreras profesional con accidente incluido

Keanu Reeves es un hombre de acción. El actor suele interpretar sus propias escenas de riesgo y nunca ha dudado en prepararse a fondo para sus papeles, como en John Wick, donde despliega su talento para las artes marciales y manejo de armas.

Además, cuenta con varias aficiones como a los cómics, videojuegos, tiene su grupo de música en el que toca el bajo, y también es dueño de una empresa que customiza motos. De hecho, quizás el motor sea su gran pasión aparte del las películas y ha participado en varias competiciones amateur a lo largo de los años como en una carrera de estrellas que ganó en 2009.

Keanu Reeves a bordo de un coche de carreras en 2009 | Gtres

Ahora, el intérprete ha dado el salto a sus 60 años y ha debutado como piloto profesional. Lo ha hecho en una carrera de coches en el Indianapolis Motor Speedway del sábado 5 de octubre, compitiendo en la Toyota GR Cup. Aunque llegó a estar en el puesto 21, terminó en el puesto 25 entre 35 corredores.

Sin embargo, tuvo un pequeño susto cuando su vehículo hizo un trompo por el que terminó saliéndose de la pista. Según detalla EW, el intérprete perdió el control en la curva 9 a poco más de la mitad de la carrera, aunque el percance se produjo sin colisión.

El actor nunca ha rehuido el peligro que existe en este tipo de deportes, asegurando pensar en la muerte y cuestionarse su existencia tal y como plasma en su primera novela, The Book of Elsewhere.

A pesar de todo, un logro admirable justo cuando se cumplen 30 años de su icónica cinta Speed, que tendrá una proyección especial por su aniversario en Los Ángeles a la que está programado que asista junto a Sandra Bullock, con quien suplicaba volver a trabajar juntos "antes de morir".

Tras el éxito de Speed se hizo Speed 2, aunque Keanu no participó en la secuela. Un proyecto que no obtuvo los resultados deseados.