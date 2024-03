Kate Winslet recuerda lo duras que fueron sus escenas de desnudo de joven sin tener "nadie de tu parte": "Tienes miedo de parecer patética"

Kate Winslet es una de las actrices más queridas y veteranas de Hollywood, pero su confianza en sí misma es algo que la actriz ha ido ganando con la sabiduría que dan los años.

El clima en Hollywood ha cambiado mucho para las mujeres -aunque aún queda mucho camino- y ahora tener escenas íntimas o desnudos son situaciones muy controladas y que en su mayoría precisan de un coordinador o coordinadora de intimidad, que se encarga de proteger los intereses de los actores en esas situaciones y sacar adelante el rodaje de la forma más cómoda posible para todos.

Esta figura es relativamente reciente, y ahora que Kate está promocionando su nueva serie, The Regime, se ha sincerado sobre esto y muchas cosas.

En la miniserie de HBO Winslet interpreta a Elena Vernham, canciller y máxima gobernante de un régimen autoritario ficticio, ubicado en la Edad Moderna. Puedes ver el avance arriba.

Sobre sus escenas de sexo en el pasado, se sincera a The New York Times:

"Me hubiera beneficiado bastante de un coordinador de intimidad, cada vez que he tenido que hacer una escena de amor o estar parcialmente desnuda o incluso para una escena de beso. Hubiera estado bien tener a alguien de mi parte, porque siempre he tenido que hacerlo por mí misma", revela.

"No me gusta ese ángulo de cámara. No quiero estar aquí parada en completo desnudo frontal. No quiero que haya tanta gente en la habitación. Quiero que mi bata esté más cerca... Simplemente con pequeñas cosas así", explica la actriz.

"Cuando eres joven, tienes tanto miedo de enfadar a alguien o parecer borde o patética por necesitar esas cosas. Así que aprender a tener una voz por ti misma en esos ambientes fue muy, muy difícil", reconoce.