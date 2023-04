Primer avance de 'The Regime', la miniserie con Kate Winslet como una dictadora europea

Ya tenemos el primer vistazo en forma de tráiler de la serie limitada 'The Regime', previamente conocida como 'The Palace', en la que Kate Winslet vuelve a la pequeña pantalla tras la aclamada 'Mare of Easttown', con la que la actriz de 'Titanic' fue muy aplaudida por crítica y público en una historia inquietante y conmovedora.

La miniserie ha sido anunciada dentro del evento de Warner Bros. Discovery en el que han presentado la 'nueva' plataforma de streaming, Max, que será la casa de 'The Regime' cuando llegue a Europa el año que viene.

Dirigida por Stephen Frears y Jessica Hobbs, 'The Regime' cuenta la historia de un año dentro de los muros del palacio de un régimen europeo moderno a medida que comienza a desmoronarse. La miniserie se ha producido entre Austria y Reino Unido.

Kate Winslet en 'The Palace' | HBO Max

El reparto incluye a Winslet, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton y Hugh Grant, al que ahora han anunciado que se unen Danny Webb, David Bamber, Henry Goodman, Stanley Townsend, Louie Mynett, Rory Keenan, Karl Markovics y Pippa Haywood.

Will Tracy es guionista y productor ejecutivo. Los productores ejecutivos son Winslet, Frears, Frank Rich y Tracey Seaward. Hobbs es coproductor ejecutivo y los guionistas son Seth Reiss, Juli Weiner, Jen Spyra, Gary Shteyngart y Sarah DeLappe.