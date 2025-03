Karla Sofía Gascón se sincera sobre estar en el foco mediático y sus planes de mudanza: "Ya no puedo salir a la calle desarreglada"

Karla Sofía Gascón ha vuelto a ocupar los titulares tras presentar su libro, Lo que queda de mí, en el que aseguraba que era menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique.

Desde que saltó a la fama por su papel en Emilia Pérez, y protagonizó una enorme polémica por unos antiguos tuits ofensivos, la actriz ha sido el centro de atención en cada evento al que ha acudido. Ahora, Gascón ha sido una de las invitadas a la gala de clausura del Festival de Cine de Málaga.

Karla Sofía Gascón en la alfombra roja del Festival de Málaga | Gtres

En su alfombra roja desvelaba que, de hecho, estaba "deseando incluso trasladarme aquí", pues sus padres son de "Córdoba y Jaén" y le parece que Málaga es una "maravilla". "Te lo digo en serio. Estoy mirando a ver cómo me puedo venir para abajo porque es impresionante", confirmó a las cámaras de Gtres.

Una decisión que está barajando tras la explosión mediática que está teniendo. Sobre ésta misma, ha asegurado a los medios cómo lo lleva.

"Yo no hago nada diferente, no hago nada especial, yo os aprecio, aprecio vuestro trabajo y creo que cada quien en este mundo tiene su labor que hacer. Y obviamente os entiendo que tenéis que hacer un trabajo de información y, con mucho gusto, lo que pueda atenderos os atiendo y lo que pueda contestar lo contesto. Y lo que no, pues no. Siempre ha sido muy amable con toda la prensa, más de lo que mucha gente es muchas veces", opinó Karla Sofía.

Negando sentirse "abrumada" o "impresionada", la intérprete se ha sincerado sobre lo que no le gusta: "Por ejemplo, han sido cosas como de teneros en la puerta de mi casa, que eso me parece feo porque es invasión de la intimidad. Y además hay muchos niños y muchas cosas. No es bonito cuando hacen ese tipo de cosas, pero vamos, que lo entiendo también perfectamente. El otro día me sacaron unas fotos andando por la calle. Y parecía indigente, no me jodas. Te ves y dices, ya no puedo salir a la calle desarreglada, me tengo que poner por lo menos un chándal bonito".

Eso sí, la actriz descartó que la prensa tuviera que hacer autocrítica ya que "cada uno tiene que mirar lo que hace, sus propios errores e intentar mejorarlos".

Karla Sofía Gascón en la fiesta del Festival de Málaga | Gtres

"Lo que no puedes hacer es tú poner unas etiquetas a unas personas de algo que no es. Eso es lo único", explicó, añadiendo, en respuesta a que los políticos hablen sobre ella, que le parece que hay cosas "más importantes en el mundo que las tonterías mías".

"Yo me arrepiento de muchas cosas en mi vida", finalizó con un guiño a las cámaras.