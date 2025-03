Karla Sofía Gascón habla tras la polémica y presenta libro: "Soy menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique"

La actriz Karla Sofía Gascón, que ha presentado su libro Lo que queda de mi (Almuzara), ha asegurado que es "menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique" y ha reconocido, sin dar nombres, que han intentado sacarla de la ecuación "y lo han conseguido".

"Tenemos la mala costumbre de que cuando pasa algo grave, como lo de los trenes (en referencia a los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004), tú te cagues en la madre que parió a alguien, hablando fino y en plata. ¿Eso es un error? Sí, pero ¿qué quieres que diga? ¿Cáspitas?. ¿Hasta cuando voy a tener que pedir perdón?", ha pronunciado.

En cualquier caso, ha asegurado que siempre repetiría lo que le ha pasado porque si no, no aprendería lo que tiene que aprender. "El odio no se puede acabar con más odio. Estamos acostumbrados al odio y no encontramos nunca la paz", ha asegurado a los medios de comunicación que han asistido a un encuentro en la sede de la editorial en Madrid, con motivo del lanzamiento del libro el próximo 25 de marzo.

Karla Sofía Gascón ha señalado que "nadie" le tiene que perdonar nada, a no ser que sea a personas que se hayan sentido aludidas por algo que ha hecho. "He visto una hipocresía tremenda de gente que salía a criticar algo haciendo lo mismo que criticaba. He visto a mucha personas hablando de mí sin conocerme. Diciendo que si soy una señora de Vox, racista. Simplemente porque han preferido creer eso", ha comentado.

La actriz, que se ha calificado de "justiciera" y de ser una persona a la que le ha gustado "tomarse la justicia por su mano", ha asegurado que le gustaría conocer la opinión de las personas que le han criticado respecto a los atentados terroristas del 11-S en Nueva York o los atentados del 11-M en Madrid.

"Me gustaría saber qué dijeron después de los atentados del 11-S o del 11-M. Lo único que he hecho en mi vida ha sido comentar noticias. No voy a consentir a alguien que diga que yo estoy blanqueando el nazismo, o que yo estoy a favor de Hitler", ha clamado.

En este sentido, destaca que tiene un respeto "enorme" por la comunidad musulmana, pero no tiene respeto "al fanatismo ni al terrorismo ni a las barbaridades que se cometen en nombre de la religión".

Karla Sofía Gascón lanza su libro, Lo que queda de mi | Gtres

"Hemos vivido muchos problemas relacionados con este tipo de cuestiones. Y yo, como ciudadana, lo único que hago es reaccionar a las noticias. Igual que he visto que han reaccionado sobre mi cuando me han puesto sobre la mesa", ha manifestado. Al respecto, ha agregado que la única posible ofensa que "asume" es que no ha hecho "justicia a la ciudadanía de México". "Es el único tema que puedo asumir como que tengo que pedir perdón", ha indicado.

Gascón ha explicado que prefirió apartarse de la escena pública "y no seguir alimentando todo el odio", si bien precisa que "hubiese dado igual" lo que hubiese argumentado porque "iban a seguir por el mismo camino".

"Si me hubiera puesto a explicarlo dentro de la vorágine que quería eliminarme, creo que hubiese dado igual. Por eso preferí apartarme y no seguir dando de comer a todo ese odio. Me di cuenta que daba igual lo que dijera porque iban a seguir por el mismo camino. Cuando alguien tiene una idea o quiere hacer daño, da igual lo que hagas o puedas hacer porque van a seguir pensando lo mismo", ha afirmado.

Karla Sofía Gascón ha recalcado en varias ocasiones que la aparición de sus tuits no fue algo "casual". "Ni me acordaba de esas publicaciones", ha confesado. "Que hayan escogido justo las palabras adecuadas para intentar hacer daño, no es una cosa casual, es intencionada", ha remarcado.

"ME HE TRAICIONADO A MI MISMA"

Respecto a la "intencionalidad" de sacar a la luz sus mensajes, Karla Sofía reconoce que le han intentado "sacar de la ecuación y lo han conseguido" y ha criticado que se haya buscado "palabras relacionadas con el racismo" porque defiende que también tiene mensajes "contra la Inquisición, la Iglesia Católica o la extrema derecha". "Lo han hecho para crear una imagen de una persona de la que yo no me considero ni por asomo", ha denunciado.

A su vez, lamenta que los tuits hayan sido "contra los grupos por los que más" ha luchado. "No tenía oportunidad de defensa. Me quitaron lo que más aprecio en este mundo y me siento realmente traicionada por mí misma. Hace tiempo que decidí que no tenía que agradar a nadie y precisamente lo que he hecho ha sido lo contrario y no luchar", ha afirmado.

Además, añade que le han quitado la posibilidad de ser ella misma. "A mi me llevan insultando desde 2018, cuando me presenté en esta nueva etapa de mi vida. Lo único que he recibido son insultos, amenazas y vejaciones", ha recalcado.

Karla Sofía Gascón lanza su libro, Lo que queda de mi | Gtres

HOLLYWOOD: "HAS PAGADO LA NOVATADA"

La actriz ha contado que ha sentido el apoyo de sus compañeros de profesión y que recientemente en una cena "con gente muy importante" de Los Ángeles le dijeron que "había pagado la novatada". Durante su intervención, ha recordado que no cerró su cuenta porque cuando le nominaron a los Globos de Oro, la aplicación le dio "superpoderes". "Podía poner mensajes más largos y por eso no la borré. Así podía explayarme más", asegura y remata diciendo que desconoce cómo han conseguido recuperar los mensajes.

"La verdad es que tampoco me he dado cuenta de la posición que tenía y que estaba frente al mundo. Seguía pensando que eran cuatro coleguitas míos, pero ya no eran cuatro coleguitas sino millones de personas", afirma.

"NO REPRESENTO A NADIE"

Posteriormente ha asegurado que una de las cosas que más le molestan es que quieran convertirla en un "robot". "Si en ciertos momentos de mi vida no me han hundido, no me voy a dejar hundir. Yo no represento a nadie ni a mi me representa nadie", ha indicado.

Además, manifiesta que el odio es su "gasolina" y que si no se ha "derrumbado" como en el libro --donde el protagonista piensa en el suicidio-- es porque cree en el ser humano y porque tiene una responsabilidad con su hija. "Si la vida quiere quitarme del medio, no voy a ser yo quien lo haga", ha remachado.

Sobre el libro, la intérprete dice que es una obra "muy dolorosa" porque comenzó la escritura cuando decidió hacer la transición. "Es parte de un momento muy difícil de mi vida en el que me encontraba, igual que ahora", ha confesado.

Karla Sofía Gascón, que ha contado que es su tercer libro y está trabajando en una cuarta obra, ha comentado que como es "idiota" ha escrito ella el libro y lo ha hecho con "mucha pasión". "No dejo a nadie que escriba por mi algo mío. Yo escribo igual que hablo y como soy idiota escribo igual de idiota", ha bromeado.

"Le toca al lector averiguar dónde está la verdad. Tiene muchas partes de mi y siempre he visto esta historia muy de Forrest Gump", ha comentado. Este libro se publicó de una manera muy similar en México hace unos años.

La trama tiene mucha ironía y humor negro, como ella misma destaca. Unos recursos que, según dice, últimamente no se entienden. "Me he dado cuenta en los últimos tiempos", subraya. Asimismo, afirma que es el "único animal" que se tropieza con la misma piedra "dos, tres y hasta cuatro veces". "Por eso la vida siempre me pone en los mismos sitios para que aprenda", sentencia.

CANCELACIÓN EDITORIAL

El pasado mes de febrero, la editorial Dos Bigotes anunció que cancelaba la edición de una novela biográfica de Karla Sofía Gascón, tras sus mensajes polémicos.

"No me cancelaron. No había nada que dejar porque no había ningún contrato firmado", ha asegurado. "Quisieron posicionarse como unos guays por no trabajar conmigo", afirma para concluir que Almuzara ha tenido que conseguir los derechos de la obra, pertenecientes a una editorial mexicana.