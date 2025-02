¿Karla Sofía Gascón llamó "rata rica" a Selena Gomez? La actriz se pronuncia sobre su supuesto insulto

Karla Sofía Gascón se ha enfrentado a una polémica enorme después de la revelación de una serie de tuits antiguos de contenido racista. La actriz de Emilia Pérez se convirtió recientemente en la primer mujer trans en ser nominada a Mejor actriz en los Oscar, mientras que la cinta se convirtió en la película internacional más nominada de la historia con 13 candidaturas.

Poco después de que salieran a la luz estos mensajes en X, de los que ya se ha pronunciado Zoe Saldaña, se ha viralizado uno en el que supuestamente ataca a Selena Gomez, su compañera de reparto, en referencia a los rumores de disputa que tuvo la cantante con Hailey Bieber.

"Es una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede y nunca dejará de fastidiar a su exnovio y a su esposa", se puede leer en este tuit con fecha de 2022, antes de que supiera que iba a trabajar con Gomez en Emilia Pérez.

La intérprete española ya pidió disculpas y denunció una campaña contra ella, con amenazas de muerte incluidas, tras el resurgimiento de los tuits racistas. Sin embargo, sobre este último parece haberse pronunciado en otro post en Instagram.

"ELLOS YA GANARON. Lo primero que me gustaría hacer es pedir mis disculpas más sinceras a todos aquellos que se hayan sentido mal por mi forma de expresarme en cualquier etapa de mi vida. Tengo muchas cosas que aprender en este mundo, las formas son mi defecto principal. La vida me ha enseñado algo que nunca quise aprender: me queda claro que por mucho que tu mensaje sea uno, sin utilizar las palabras correctas, se convierte en otro", ha expresado antes de asegurar que "han creado post como si fuera yo insultado hasta a mis compañeras, cosas que escribí para glorificar como si fueran críticas, chistes como si fueran realidad, palabras que sin el trasfondo solo parecen odio. Todo con tal de que no gane nada y me hunda".

"Reconozco, entre lagrimas, que ellos ya ganaron, han conseguido su objetivo, manchar, con mentiras o cosas sacadas de contexto mi existencia. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista (se sorprenderán cuando descubran que una de las personas más importantes en mi vida actual y que más quiero es musulmana) ni ninguna de las cosas por las que me han juzgado y condenado sin juicio y sin opción a explicar su verdadera intención; siempre he luchado por una sociedad más justa y por un mundo de libertad, de paz y de amor. Jamás apoyaré las guerras, el extremismo religioso o la opresión de las razas y los pueblos", ha sentenciado.

Junto a sus palabras negando haber publicado ella mensajes "insultando a mis compañeras", medios como Infobae ha expuesto que el tuit podría tratarse de una edición debido a que el recuadro de "Translate from Spanish by Google" parece pegado.

Asimismo, este supuesto tuit surgió después de los otros, hecho llamativo debido a la repercusión que habría tenido éste si hubiera sido el primero en lanzarse, y que nunca antes se había identificado.